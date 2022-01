C’est du moins ainsi que le voit le Premier ministre bavarois Markus Söder – Forum24

Le président russe Vladimir Poutine dans la cabine du bombardier stratégique TU-160 | PHOTO : Wikimedia / Service de presse présidentiel (Russie)

Markus Söder, natif de Nuremberg, était un poids lourd de la politique allemande. Depuis 2018, il est Premier ministre de Bavière sous les couleurs de l’Union chrétienne-sociale (CSU). Et en 2021, il brigue même la nomination au poste de chancelier fédéral dans la coalition CDU/CSU. Il a clairement indiqué à plusieurs reprises au cours de sa carrière politique qu’il comprenait le régime de Poutine en Russie, bien qu’il ait couvert sa position dans des pourparlers « d’État » sur la politique étrangère et la responsabilité économique. En Europe centrale et orientale en particulier, nous devons écouter Söder, car il a ouvertement exposé la dangereuse faiblesse de la plupart de l’élite politique allemande pour la Russie et ses intérêts.

L’acte étrange de Söder en avril 2021, alors qu’il s’était précédemment mis d’accord avec la Russie sur la livraison de 2,5 millions de doses du vaccin Spoutnik-V, qui n’a pas de certification européenne, a été quelque peu oublié. Il a également été vivement critiqué pour cela en Allemagne, car la Russie a alors massivement exploité le soi-disant « Diplomatie de la vaccination », et en plus une arme bien en vue à la frontière avec l’Ukraine.

La Russie n’est-elle qu’un partenaire difficile ?

Aujourd’hui, Markus Söder exprime à nouveau ouvertement sa compréhension de la Russie et de ses intérêts. Il était dans un prestigieux journal allemand hier Frankfurter Allgemeine Zeitung a publié une interview du Premier ministre bavarois réalisée par les journalistes Timo Frasch et Konrad Schuller. Suite à la déclaration de Söder, l’interview commence par un titre embarrassant : « La Russie n’est pas l’ennemie de l’Europe ». La situation est pire qu’au printemps 2021, car les troupes russes ont encerclé l’Ukraine plus fort et sous plus d’angles. Bien que cela semble peu probable, le dictateur irrationnel et militant VV Poutine donnera des ordres du Kremlin pour attaquer la Russie en Ukraine.

Et c’est dans ce cadre que Söder fait des déclarations qui vont bien au-delà du pragmatisme politique. En fait, il n’est pas surprenant qu’il ait refusé de fournir des armes allemandes à l’Ukraine et qu’il ait considéré l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN comme irréaliste. La soi-disant « crise ukrainienne » devrait être résolue par la diplomatie. Selon lui, l’occasion d’amener les « partenaires de conflit » à la table commune serait, par exemple, la conférence traditionnelle de Munich sur la sécurité, qui aura lieu en février 2022. A Munich, des négociations au format dit normand peuvent avoir lieu. (Allemagne, France, Russie, Ukraine ), c’est-à-dire sans les Etats-Unis.

Selon le Premier ministre bavarois, la Russie est une grande puissance, et doit donc être approchée, ce qui résonne certainement aux oreilles de la suite du Kremlin autour de Poutine et Lavrov. Söder a pleinement exprimé sa compréhension pour la Russie lorsqu’il a déclaré : « La Russie est un partenaire difficile, mais pas l’ennemi de l’Europe. » Cependant, c’est une déclaration étrange, car dans la doctrine militaire de la Fédération de Russie, l’OTAN est le principal rival de la Russie, dont la majorité des membres sont des pays de l’Union européenne, dont l’Allemagne. Les Russes considèrent tout l’Occident, y compris l’Europe, comme des rivaux et des ennemis systémiques – et ils ne le cachent pas du tout !

Soyons gentils avec la Russie !

Mais l’ancien candidat chancelier fédéral le voit différemment. Même en cas de conflit entre la Russie et l’Ukraine, de « nouvelles menaces » et des « sanctions plus sévères » ne seraient pas la solution, car il a été dit que les sanctions ne fonctionnaient pas bien et coûtaient souvent à l’Allemagne elle-même. Par exemple, l’exclusion déclarée de la Russie du système financier SWIFT serait préjudiciable aux intérêts allemands. De même, il serait problématique pour l’Allemagne de couper l’approvisionnement en gaz de la Russie, ce qui, selon Söder, ne s’est pas produit pendant la guerre froide avec l’Union soviétique. Si le gouvernement fédéral arrête de déployer le pipeline Nordstream 2, il doit d’abord expliquer quelles sont les alternatives. Cependant, limiter les approvisionnements en gaz depuis la Russie pourrait le rendre « très froid et très cher » en Allemagne. En bref, selon le Premier ministre bavarois, l’Occident devrait s’efforcer d’empêcher « l’agression » et « l’escalade » dans ses relations avec la Russie.

Il est clair que Markus Söder est tactique à propos du gouvernement actuel du chancelier Olaf Scholz, même si la CSU bavaroise est un partenaire de la coalition. Mais même le gouvernement fédéral, soulignant au contraire que la Russie paiera un « prix élevé » pour une éventuelle agression, est étrangement luxueux – ne rejoindra pas, par exemple, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui tentent de renforcer les défenses de l’Ukraine en fournissant des armes . . On dit qu’il est lié à l’histoire allemande. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a été informée que la question avait une dimension historique, car les fournitures ressembleraient à l’invasion allemande de l’Union soviétique. C’est émouvant de voir comment l’Allemagne essaie de sympathiser avec la Russie, même si l’Ukraine et la Biélorussie ont paradoxalement le plus souffert de l’agression contre les anciens alliés en 1941 !

Le Premier ministre bavarois a eu un peu raison de dire que la Russie n’est pas l’ennemi. En fait, la Russie n’est pas l’ennemie de l’Allemagne ou de la France, ni de l’Autriche ou de la Hongrie, etc. Cependant, il est programmatiquement un ennemi de l’Europe si les pays européens agissent ensemble comme une puissance unifiée. De plus, la Russie, selon sa tradition, déteste directement l’Occident, attaquant ainsi les relations transatlantiques entre l’Europe et les États-Unis de toutes les manières possibles.

La paix aux dépens des autres

Malheureusement, si les Allemands, bien protégés de la guerre, pensaient protéger la paix, ils se trompaient. Mais même Markus Söder sait très bien que la paix entre la Russie et l’Europe, resp. L’Occident a disparu depuis longtemps. Il suffit de ne pas fermer les yeux sur l’occupation par la Russie de parties de la Moldavie, de la Géorgie et de l’Ukraine, ou sur l’occupation géopolitique de la Biélorussie, de l’Arménie et du Kazakhstan. Non seulement les pays baltes, la Pologne et les Tchèques, mais aussi l’Allemagne, ont été exposés à la campagne de désinformation de la Russie. Markus Söder n’est pas un pacificateur, il montre simplement sans vergogne que même si la Russie envahissait l’Ukraine, l’Allemagne ne devrait pas renoncer à ses affaires avec le Kremlin.

Franchement (même sans) : Markus Söder n’est qu’un politicien régional aux ambitions nationales, mais il nous montre la faiblesse du nouveau gouvernement fédéral. Ceci est particulièrement important pour les pays d’Europe centrale comme la Pologne et la République tchèque, ou pour les pays baltes et scandinaves, qui se sentent menacés par le révisionnisme et l’impérialisme russes. Au sein de l’UE et de l’OTAN, l’Allemagne doit constamment être confrontée aux points de vue de ces pays pour prendre davantage conscience que les affaires ne sont pas toujours au premier plan. Et la soi-disant paix aux dépens de la liberté et de la souveraineté des autres pays est généralement pire que la guerre, encore moins la lâcheté mesquine.

La cupidité de l’empire russe a eu d’autres conséquences imprévues. La Grande-Bretagne post-Brexit cherche à jouer un nouveau rôle sur la scène internationale, en faisant pression pour une politique étrangère nettement plus dure à l’égard de la Russie que ne le dicte le consensus actuel de l’UE. Sans parler de la possibilité d’une adhésion à l’OTAN actuellement sérieusement discutée en Finlande et en Suède en réponse aux provocations militaires croissantes de la Russie.

Déviation psychique russe : amour et haine

J’ai vécu et travaillé en Allemagne pendant sept ans au Centre d’histoire et de culture d’Europe centrale et orientale de Leipzig, il ne serait donc probablement pas impoli de confier un conseil régional à des Allemands (et en fait à tous les Européens) : En savoir plus livres c’était le journaliste allemand Konrad Heiden (1901-1966), qui a été immédiatement exilé après l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler.

Heiden a été le premier à écrire une biographie critique d’Hitler et à analyser les principales idées du national-socialisme. Il a mis en garde contre l’agression d’Hitler, dans laquelle il a diagnostiqué des plans rationnels et des tendances complètement irrationnelles (voire ésotériques). Il a déclaré qu’une dictature était née en Allemagne que d’autres pays devraient croire à ses plans expansionnistes gonflés. Deux ans avant le déclenchement de la Nouvelle Guerre mondiale, il écrit : « En partie, la force des dictatures est qu’elles couvrent leurs faiblesses. Elles les connaissent bien et sont prêtes à tout. »

La prémisse de Heiden s’applique également à la Russie de Poutine, qui a été frappée il y a des années par une catastrophe autodestructrice, dans laquelle il voulait entraîner l’Ukraine, puis l’Europe, et enfin tout l’Occident dans une sorte de « Geroy ». Pourquoi? Parce que les Russes, et pas seulement leur élite politique et intellectuelle, aiment et détestent à la fois l’Europe et l’Occident. Ce sont les Allemands qui peuvent le mieux comprendre cette perversion psychologique nationale, car ils ont un bon mot : amour-haine