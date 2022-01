Le pouvoir d’Ozuna donne la couronne de baseball dominicaine au géant

Saint-Domingue, 22 janvier (EFE).- Marcell Ozuna a frappé un coup de circuit et a mené un rallye de six points en troisième manche pour mener à la victoire de Gigantes del Cibao, qui a remporté le championnat de baseball d’hiver dominicain, en battant dimanche 8 -3 pour les Stars de l’Est, remportant la finale 4-1, dans le match qui se déroule au stade Tetelo Vargas, à San Pedro de Macorís (est).

Avec cette victoire, les Giants ont remporté leur deuxième titre, après celui remporté lors du championnat 2014-15, sous le contrôle de l’actuel directeur général des Tigres del Licey, Audo Vicente, juste devant les Stars, qui à cette occasion ils ont battu 5-3, dans la série prévue pour le meilleur des neuf matchs.

Ozuna est venu au marbre en troisième manche, avec un retrait et deux coureurs de base, lorsqu’il a frappé un lancer du gaucher Andy Otero (0-1), qui a commencé pour le vert, envoyant le ballon par-dessus le mur gauche du terrain. , donnant aux Giants une avance de 3-0.

Le home run d’Ozuna était le troisième de la série et avec eux, il a récolté huit points produits en finale, menant les deux départements.

Les géants ont poursuivi leur attaque dans l’épisode et après un lancer dévié par le releveur de Ramón Santos, qui a permis à la course des quatre chevaux de marquer, Richard Ureña en a frappé un au milieu du terrain, ce qui a amené deux autres hommes au buzzer. , mettant l’action 6-0.

Réalisé par Luis Colombia ?Pipa? Urueta a de nouveau marqué en quatrième manche, grâce à un doublé RBI de Moisés Sierra et a ajouté un autre but en septième, grâce au simple de Hanser Alberto.

L’équipe Orientale a menacé d’ouvrir le score en sixième manche, alors qu’elle remplissait la base, après deux retraits, mais José Sirí a fait un plongeon avec sa tête, avant d’être frappé par Abraham Almonte, pour mettre fin à la manche.

Green était de retour à l’attaque dans la septième manche, et cette fois ils ont marqué, frappant la plaque trois fois, repoussant les simples de Robinson Cano et Domingo Leyba, et avec un double jeu, permettant à Ramon d’entrer dans le filet. Troisième fleur.

Otero, qui était le seul partant All-Star à avoir disputé au moins cinq manches dans la dernière série, n’a pas pu terminer trois manches, quittant le monticule après 2,1 manches, avec quatre des points marqués.

Raúl Valdés (1-0), partant pour les Giants, a rempli la tâche, couvrant cinq manches sans but, au cours desquelles il a frappé trois frappeurs.

Ozuna avec deux points et trois points produits, et Ureña, avec deux points produits, étaient les principaux joueurs attaquant les Giants.

Sur les greens, Robinson Canó, avec des scores de course et de RBI, était le joueur offensif le plus en vue.

Désormais, les Cibao Giants représenteront la ligue dominicaine dans la série des Caraïbes, qui débutera vendredi prochain au stade Quisqueya Juan Marichal de Saint-Domingue.