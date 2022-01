France – Suisse en direct à la télévision streaming gratuit live ticker

France vs Suisse : où pouvez-vous regarder le match en direct à la télévision ou en streaming gratuitement aujourd’hui ? Vous trouverez ici toutes les informations sur les émissions en direct et les tickers.

Au seizième tour Championnat de foot rendez-vous en 2021 La France et la Suisse sur l’un et l’autre. La rencontre entre les deux équipes peut être suivie à la fois sur la télévision gratuite et en direct. Comme lors de la phase de groupes, les matches des huitièmes de finale seront retransmis par les diffuseurs publics RA et ZDF a reçu.

Ici, dans l’article, nous vous indiquons où vous pouvez regarder le match France – Suisse.

EM 2021 : Quand la France affrontera-t-elle la Suisse ? Date et heure du coup d’envoi des huitièmes de finale

Le huitième de finale de la Coupe d’Europe France vs Suisse se jouera le lundi 28 juin 2021. Le match débutera à 21h.

France – Suisse en direct sur TV gratuite ou streaming gratuit RA ou ZDF? Transmissions et diffuseurs d’aujourd’hui

La transmission en huitièmes de finale de la France contre la Suisse a géré cela ZDF à la télévision gratuite. Ici vous pouvez le trouver Diffusion en direct de l’émetteur.

Voici à nouveau les informations sur le jeu en un coup d’œil :

Jeu: La France – la Suisse , huitièmes de finale Championnat de foot 2021

– , huitièmes de finale 2021 Date: lundi 28 juin 2021

lundi 28 juin 2021 Temps: 21 heures

21 heures Emplacement: Arène nationale, Bucarest , Roumanie

Arène nationale, , Transmission: en direct sur la télévision gratuite et je suis en streaming gratuit ZDF , accusé d’environ Télévision magenta cette Télécom

France contre. Suisse: Scores en direct avec compositions, scores, résultats en huitièmes de finale EM 2021

Si vous souhaitez suivre le match France – Suisse sur le live ticker et vivre tous les buts en direct, vous pouvez les retrouver ici :

Si le ticker en direct ne s’affiche pas correctement lors du premier chargement, veuillez ouvrir le menu à l’aide des trois points en haut à gauche et appuyez sur « Live ».

Huitièmes de finale France – Suisse : Championnat d’Europe 2021 diffusé en direct TV et streaming en ligne

Comme dans la phase de groupe, ils partagent RA et ZDF transmission d’un total de huit matchs. Cette D’abord faire cinq réunions, que ZDF montre les trois autres. En plus d’être diffusé par les diffuseurs publics, le jeu peut également être diffusé sur le service de streaming payant de Telekom, Magenta. télévision, à prendre.

Fin de Championnat d’Europe aura lieu le 11 juillet 2021, qui comme le match France – Suisse, aura lieu à ZDF traçable.

Euro 2020 : la France et la Suisse dans le Championnat d’Europe de football 2021

En huitièmes de finale contre la Suisse également, la France est clairement favorite. La France s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que leader d’un groupe solide aux côtés de l’Allemagne, du Portugal et de la Hongrie. De plus, l’équipe est très motivée pour poursuivre sa série de victoires – l’équipe n’a perdu qu’un seul de ses 17 derniers matches internationaux ces dernières années, à savoir la dernière finale du Championnat d’Europe contre le Portugal.

La Suisse vient d’atteindre sa huitième finale en tant que troisième du classement. Lors des tournois précédents, Coupe du monde 2014, Championnat d’Europe 2016 et Coupe du monde 2018, son parcours s’est toujours terminé avant les quarts de finale.

Xherdan Shaqiri de Suisse célèbre son but de battre la Turquie 3-1. Photo : Ozan Kose/AFP Piscine/dpa

Les téléspectateurs peuvent voir le 28 juin 2021 à 21 heures en direct sur la télévision gratuite et diffuser si la France peut gagner contre la Suisse comme prévu ou si la Suisse surprendra et éliminera les champions du monde du tournoi.

