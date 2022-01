La plupart des Espagnols sont prêts à payer plus pour des véhicules moins polluants

Selon une nouvelle enquête de l’agence d’opinion publique européenne YouGov commandée par la Fédération européenne des transports et de l’environnement (T&E), dont ECODES est membre, la majorité des consommateurs est favorable à une réglementation plus stricte et, en fait, 88 % pensent que les fabricants devraient être obligé de réduire les émissions de la nouvelle voiture autant que techniquement possible.

Les émissions du transport routier sont l’une des principales sources de pollution de l’air, qui est à l’origine de plusieurs maladies graves, telles que les maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que le cancer. En effet, cette pollution est responsable de dizaines de milliers de décès prématurés par an, représentant des dizaines de milliards de dépenses de santé pour les Européens. La mauvaise qualité de l’air a un impact disproportionné sur les ménages à faible revenu et appartenant à des minorités.

Dans ce contexte, prendre soin de la planète est de plus en plus important pour la plupart des citoyens, qui sont prêts à sacrifier leurs propres avantages économiques pour protéger l’environnement. C’est ce qu’atteste une nouvelle enquête de l’agence d’opinion publique européenne YouGov commandée par la Fédération européenne des transports et de l’environnement (T&E), dont ECODES est membre. Selon cette étude, la plupart des gens seraient prêts à payer un montant plus élevé lors de l’achat d’un véhicule s’il était soutenu par une technologie propre. En particulier, 71 % des Espagnols (65 % européens en moyenne) paieront jusqu’à 500 € supplémentaires, ce qui, dans le même temps, est le coût maximum pour les constructeurs s’ils mettent en œuvre des réductions significatives des émissions des voitures.

L’émission de gaz polluants dans l’atmosphère est aujourd’hui l’un des principaux problèmes. Reconnaissant cela, les Espagnols ont souligné qu’il était prioritaire de promulguer la législation appropriée. L’enquête a noté que près de neuf personnes interrogées sur dix (88%) ont déclaré que les constructeurs devraient être tenus par la loi de réduire les émissions des voitures neuves autant que techniquement possible. Même lors de l’achat d’une voiture d’occasion, plus de la moitié des personnes interrogées (54%) ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que le véhicule respecte le seuil de pollution minimum légal. Cela souligne la nécessité de réglementations plus strictes en matière de pollution de l’air pour que les constructeurs produisent les véhicules les plus propres.

L’enquête a été publiée à un moment stratégique alors que des propositions de nouvelles réglementations sur les émissions des voitures sont présentées par la Commission européenne. Outre l’Espagne, elle a été menée dans six autres pays de l’Union européenne : l’Allemagne, la France, l’Italie, la Pologne, la Roumanie et la République tchèque, avec un échantillon de plus de 8 000 personnes.

La Commission européenne envisage de surveiller les émissions des voitures « en termes réels » tout au long de leur cycle de vie sur la route. Actuellement, seules les voitures neuves sont inspectées pendant les cinq premières années ou pendant les 100 000 premiers kilomètres. Cependant, nombre d’entre eux restent plus longtemps sur la route, en particulier en Europe du Sud, en Europe centrale et en Europe de l’Est, exposant des millions de personnes à des véhicules aux émissions plus élevées.

À cet égard, des enquêtes ont révélé qu’il existe un soutien important pour exiger des constructeurs automobiles qu’ils respectent les minimums légaux de pollution en toutes circonstances, pas exclusivement dans des conditions de conduite idéales et quels que soient le mode, le moment et le lieu d’utilisation. Une prémisse soutenue par 85% des personnes demandant en espagnol. Cependant, la limite actuelle ne s’applique pas aux courts trajets en ville – où la voiture s’arrête et démarre plus souvent – ou lors d’accélérations rapides, malgré le fait que dans ces circonstances, le moteur produit plus.