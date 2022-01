Rapports choquants de pédophilie, l’Église française exprime sa honte et demande pardon

Le président de la Conférence épiscopale de France, Eric de Moulins-Beaufort, a exprimé « honte » et « peur » et appelé les victimes du crime de pédophilie au « pardon » suite à la publication d’un rapport de la Commission sur les abus sexuels dans le Église (Ciase) recherchée par les évêques français. « Mon vœu aujourd’hui est de demander votre pardon, le pardon de chacun d’entre vous », a déclaré le prélat qui a ajouté : « Les voix des victimes nous irritent, leur nombre nous détruit ».

Selon des chiffres anticipés dimanche dernier, le nombre de prêtres pédophiles se situerait entre 2.900 et 3.200 en 70 ans. Présentant le rapport par vidéoconférence, le président Ciase a expliqué que le bilan pourrait s’élever à 330 000 si l’on incluait les violations commises par des membres laïcs de l’Église. Ce rapport est basé sur des archives de l’Église, des tribunaux et de la police, ainsi que sur des entretiens avec des victimes. L’enquête a été menée par l’Église catholique française elle-même en 2018 à la suite d’une série de scandales dans d’autres pays et pour restaurer la confiance dans le clergé. « La commission a longuement délibéré et est parvenue à une conclusion unanime », a déclaré Sauvè. « L’église ne peut pas voir, ne peut pas entendre, ne peut pas capter les signaux faibles. »