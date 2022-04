France, Le Pen : « Une approche stratégique OTAN-Russie de nos intérêts »

Marine Le Pen a exhorté « une rétablissement des relations stratégiques entre l’OTAN et la Russie après la fin de la guerre russo-ukrainienne et il y aurait un traité de paix. « Dans une conférence de presse où il a présenté aujourd’hui son programme avant le scrutin de l’élection présidentielle de 2022 en France, le candidat national du Rassemblement a déclaré : »C’est dans l’intérêt de la France et de l’Europe, mais je fais aussi confiance aux États-Unisqui n’est pas intéressé par l’émergence d’une union étroite entre la Chine et la Russie. »

Stylo plume il veut retirer la France du commandement unifié de l’OTAN, « de 1996 à 2009 ». Le candidat à la présidence a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’Alliance. « Je veux dissiper tout malentendu – a-t-il expliqué – Cette politique n’implique aucune reddition à Moscou et l’allégeance de la France à l’OTAN n’a jamais été remise en question ».

Toujours sur le sujet de la politique étrangère, la crise climatique « ne sera pas une priorité » a déclaré Le Pen, en cas de victoire au second tour de l’élection présidentielle en France. Mais le candidat RN n’a pas l’intention de sortir de l’accord de Paris de 2015. « Je soutiens l’orientation de cet accord, car j’entends abandonner au maximum les énergies fossiles pour le nucléaire civil », a-t-il expliqué.

Candidat à l’Elysée a ensuite relancé la proposition d’augmenter le nombre de pays ayant des sièges permanents au Conseil de sécurité de l’ONU pour « restaurer la légitimité » des institutions. Et il cite, comme candidat à un siège permanent, l’Inde mais aussi « un pays représentatif de l’Afrique et un de l’Amérique du Sud ».

Une idée « qui sera difficile à mettre en oeuvre », admet Le Pen, mais « devrait être proposée à nouveau » pour tenter de « rééquilibrer les relations internationales ». « Nous ne voulons pas ignorer le G7 ou le G20, mais nous voulons donner plus de force aux relations bilatérales avec chacun des quelque deux cents pays avec lesquels nous entretenons des relations diplomatiques », a-t-il conclu.