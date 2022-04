Monte-Carlo : Horacio Zeballos affrontera Peque Schwartzman

Le duo Mar del Plata avec Marcel Granollers, se heurtera au binôme composé de l’Argentin et de Daniel Evans.

(Photo : presse ouverte de Rio)

Dans ce qui sera ses débuts en Master à Monte-CarloJoueuse de tennis Mar del Plata Horace Zéballos jumelé avec son partenaire habituel, Marcel Granollersentrera en collision cette semaine contre un binôme composé de l’Argentine Diégo petit Schwartzmann et anglais Daniel Evans pour les huitièmes de finale.

Le couple hispanophone est tercera preclusificada dans un important concours qui se déroule à la surface de la poussière de brique en France. Comme il était l’un des grands favoris, il est allé directement en huitièmes de finale, ce qui n’est pas arrivé à Petit.

C’est Diego Schwartzman et Daniel Evans qui, pour atteindre cette clé, doivent battre la France et les locaux Hugo Nys et Romain Arneodo en huitièmes de finale peinés et serrés 4-6, 7-5 et 12-10.

Pour petit Schwartzman sera une semaine intense car il est également dans le tirage au sort bachelier du Montecarlo Masters, où il est arrivé en tant que premier joueur en simple du pays, étant tête de série No. 12 du tournoi. Dans ce tableau, il s’est également qualifié pour les huitièmes de finale après avoir battu Márton Fucsovics de Hongrie avec un score de 6-0 et 7-6. Désormais, les joueurs de Buenos Aires s’affronteront ce jeudi contre les Italiens Lorenzo Museti.

C’est dans ce cadre que les coéquipiers habituels de l’équipe nationale vont s’affronter pour les huitièmes de finale de la double modalité du Masters de Monte-Carlo. La paire gagnante, en plus de s’assurer qu’elle fait partie des huit meilleures, devra faire face à un binôme gagnant clé parmi les Américains. Taylor Fritz et Sebastian Korda et Indiens Rohan Bopanna et anglais Jamie Murray.

Le maître de Monte Carlo est le septième tournoi que Horacio Zeballos disputera cette année-là. Sa présentation a eu lieu à l’Open d’Australie où il a été éliminé en demi-finale, puis avec Fabio Fognini, il a perdu en finale de l’Open d’Argentine. Déjà avec les Granollers, l’homme de Mar del Plata a été éliminé en demi-finale de l’Open de Río, en quart de finale de l’ATP 500 à Acapulco, et lors des derniers championnats, il a perdu en huitièmes de finale de l’Indian Wells Masters et en quart de finale du Masters de Miami.

De plus, le joueur de 36 ans était une partie importante de l’équipe argentine qui s’est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis qui se jouera du 14 au 18 septembre à Malaga. Le tirage au sort aura lieu le 26 avril et l’Argentine est dans le pot 3, elle aura donc deux rivaux de premier plan.

À l’heure actuelle, Horace Zéballos Est-il numéro 5 depuis monde et a remporté 18 championnats en double -il est toujours le joueur argentin le plus titré de l’histoire de la modalité-, tandis que son partenaire habituel, le Catalan Marcel Granollers, occuper sixième place au classement ATP.