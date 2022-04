L’athlète français fait appel contre Marine Le Pen – poca Negócios

+



Plus de 50 athlètes français parlent des élections du pays (Photo : Alice Triquet/Unsplash/Creative Commons)

Plus de 50 stars du sport en France, dont le footballeur Dimitri Payet et la judoka Clarisse Aghbégnénou, ont fait appel contre la candidate à la présidentielle et dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen.

Dans une lettre ouverte publiée par le journal « Le Parisien », les sportifs ont affirmé que « défendre les valeurs du sport, c’est nier l’extrême droite au pouvoir ».

Parmi les grands noms du sport français signataires de la lettre figurent Tony Parker (basket), Marie-José Perec (athlétisme), Yannick Noah (tennis), Blaise Matuidi (football), Laure Manaudou (natation) et Antoine Dupont (rugby).

Les manifestants ont appelé à une « barrière à l’extrême droite » et encouragé les citoyens à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle de 2022.

Les athlètes ont également rappelé aux électeurs que le prochain chef d’État français ouvrira les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

« Bien que nous soyons conscients des difficultés rencontrées par beaucoup en France, voter pour un parti qui mettrait en péril les valeurs républicaines serait la pire des solutions. Le sport auquel nous croyons est fait d’amitié, de respect et de diversité, et rejette toutes sortes de discrimination », lit-on dans la lettre. publié.

Macron et Le Pen auront deux semaines décisives devant eux pour remporter le second tour des élections prévu le 24 mai. Les représentants de República em Marcha ont obtenu 27,6% au premier tour et le chef du Regroupement national a obtenu 23%