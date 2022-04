France Insider : Ce qu’il y a vraiment derrière l’accident de Neymar – FOOTBALL INTERNATIONAL

David Fioux, 39 ans, travaille pour le quotidien sportif français « L’Equipe » depuis 15 ans. Le journaliste en chef a rendu compte des championnats du monde et d’Europe. Il commente en exclusivité le football français pour SPORT BILD.

Au fond, Mauricio Pochettino (50 ans) n’a jamais changé ses stars, elles étaient plus grandes que lui à Paris. Mais dans une cuisante défaite face à Monaco (0-3, ndlr) dimanche dernier, l’entraîneur a décidé de remplacer Neymar (30 ans) à 13 minutes du coup de sifflet final.

Le Brésilien était comme un fantôme sur le terrain – pas un seul éclat, aucun engagement, mais beaucoup de distraction et de frustration. voir à travers.

L’attaquant est toujours le footballeur le plus cher du monde : Paris a dépensé 222 millions d’euros en 2017 pour le faire venir de Barcelone. Mais son talent actuel était à peine visible. Les fans du PSG ne s’accordent que sur une chose à propos de Neymar : leur déception. Lors du dernier match au Prinzenpark après la défaite contre le Real Madrid (1-3, ndlr) en Ligue des champions, il n’a cessé d’être hué. Tout comme Messi. Mais il y a aussi une insulte à Neymar. La haine parfois.

Dans la capitale, Neymar est devenu un symbole du déclin et il est vrai qu’il n’est plus à la hauteur des attentes. Petit à petit, il devient moins efficace. La première saison à Paris, il a marqué ou préparé 44 buts. Son bilan 2021/2022 à ce jour : seulement 5 buts et 5 passes décisives.

Le crash le plus spectaculaire de sa carrière !

Neymar se faufile dans le vestiaire après avoir été remplacé à Monaco Photo: VALERY HACHE / AFP

Il y a une certaine logique à cela : Neymar a moins joué à cause d’une blessure. Et il a besoin d’une forme physique pour utiliser sa technique. Il n’est plus très en forme et c’est en partie sa faute. « Je ne peux pas me passer d’une fête », a-t-il admis dans une interview en France.

Cette image de star de la jet set a joué un grand rôle dans la rupture avec les fans. C’est un gros problème pour lui, il ne peut pas le changer. Déjà en 2019, Neymar avait été hué par le public parisien pour avoir voulu revenir à Barcelone. Avec des buts de rêve et des performances au top, il pourrait rapidement renverser la vapeur.

Maintenant, sa réputation nocturne lui faisait mal. Hé bien? Bien sûr, le Brésilien n’était pas assez sérieux et exigeant. Mais il n’a pas été jugé comme les autres. En mars, elle a assisté à un défilé à la Fashion Week de Paris. Tout comme les stars du Bayern Robert Lewandowski (33 ans) et Alphonso Davies (21 ans). C’était la seule apparition de Neymar. Mais tout le monde pensait qu’il faisait la fête à chacun des 30 spectacles de la semaine…

Neymar a traversé beaucoup de choses : des pressions, des blessures, voire des accusations de viol. Mais maintenant, cela pourrait être un grand tournant dans sa carrière. Pas de fitness, pas de cupidité et pas de soutien des fans. C’est encore un génie. Mais il doit maintenant utiliser ce talent pour arrêter sa chute.