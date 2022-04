Le « cheval de Poutine » s’est qualifié pour le second tour des élections françaises, prévient les politiciens européens – EURACTIV.cz

Les capitales offrent un aperçu unique des événements des pays européens.

PARIS

Le cheval de Poutine s’est qualifié pour le second tour des élections françaises, préviennent les politiciens européens. Des déclarations inquiètes de plusieurs pays européens ont été faites par la politicienne française d’extrême droite Marine Le Pen, qui est entrée dans le second tour des élections présidentielles. Les politiciens ont averti que la France voterait au second tour pour l’Europe ou le propre protégé de Vladimir Poutine.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a averti que les ennemis de l’Europe n’étaient « pas seulement à Moscou », mais aussi à Paris lors des élections de France ou de Madrid, par l’extrême droite Vox, et dans « tous les projets politiques de droite qui sapent les fondements de la coexistence . »

Des mots similaires sont entendus en allemand. « Maintenant, rassemblez tout le monde pour voir Emmanuel Macron ! Soit lui, soit l’effondrement d’une Europe unie. Cela semble triste. Mais c’est comme ça », a déclaré sur Twitter Michael Roth, président de la commission des affaires étrangères du Parlement fédéral.

Udo Bullmann, député européen du SPD allemand, a également déclaré que les élections françaises étaient à nouveau à la croisée des chemins. « Ce n’est qu’en unissant nos forces qu’il sera possible d’arrêter le radicalisme de droite et le nationalisme anti-européen », a-t-il écrit sur Twitter.

« Le second tour des élections déterminera désormais l’avenir de l’Europe », a déclaré l’ancien chancelier conservateur de la CDU Armin Laschet, ajoutant que Le Pen voulait détruire l’Europe et que la victoire de Macron était essentielle.

Enrico Letta, secrétaire du Parti démocrate (PD) de centre-gauche italien, a déclaré pour changer que « la victoire de Marine Le Pen sera une plus grande victoire pour Poutine qu’en Ukraine ».

Selon lundi, l’actuel président Emmanuel Macron a obtenu 27,4% des voix, Le Pen 24%. Selon les analystes, les résultats du second tour, qui aura lieu le 24 avril, seront très serrés. (Réseau EURACTIV)

Vienne

La chancelière autrichienne rencontrera Poutine à Moscou. Le chancelier autrichien Karl Nehammer se rendra lundi à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Il voulait transmettre ses revendications pour la création d’un corridor humanitaire, un cessez-le-feu et une enquête sur les crimes de guerre.

« Je rencontrerai Vladimir Poutine à Moscou demain », a écrit Nehammer dimanche 10 avril sur Twitter. « Nous sommes militairement neutres, mais nous avons une position claire sur la guerre d’agression de la Russie », a-t-il ajouté, appelant à la fin de la guerre.

Le tabloïd BILD, qui a initialement publié le rapport, a déclaré que des responsables ukrainiens anonymes étaient sceptiques quant à cette décision. Selon eux, Nehammer était trop confiant et son voyage n’avait aucun sens.

Les politiciens allemands ont également critiqué cette décision. « Comment les gens peuvent-ils maintenant se rendre à Moscou pour s’asseoir à une table aussi laide par des criminels de guerre ? » Michael Roth, président de la commission des affaires étrangères du Bundestag, a déclaré sur Twitter. (Nikolaus J. Personnel | EURACTIV.de)

VARSOVIE

La Conférence de Varsovie a levé 10,1 milliards d’euros pour les réfugiés ukrainiens. La campagne mondiale « We Stand Behind Ukraine » organisée par la Commission européenne, le gouvernement canadien et Global Citizens a permis de récolter 10,1 milliards d’euros pour les réfugiés ukrainiens.

La conférence a eu lieu au complexe du palais royal azienki à Varsovie. Y ont participé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président polonais Andrzej Duda, ainsi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui se sont joints en ligne.

9,1 milliards d’euros ont été collectés pour l’Ukraine dans la collecte elle-même. La Commission européenne ajoutera un autre milliard d’euros et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) prendra les mêmes mesures, a déclaré von der Leyen. (Aleksandra Krzysztofoszek | EURACTIV.pl)

BRATISLAVE

L’ancien Premier ministre slovaque a menacé de transférer des missiles S-300 à l’Ukraine. La livraison de systèmes de missiles slovaques S-300 à l’Ukraine a été menacée la semaine dernière par l’ancien Premier ministre Robert Fico (Smer), qui a publié des photos des missiles avant que le Premier ministre Eduard Heger n’annonce officiellement leur livraison lors de sa visite à Kiev.

Les négociations du prix ont duré plusieurs semaines et ont été gardées secrètes jusqu’à la fin.

Selon le général Pavel Mack, qui a qualifié Fico de traître, l’ancien Premier ministre a risqué non seulement le succès de la livraison, mais aussi la vie de soldats et de civils. (Michel Hudec | EURACTIV.sk)

SOFIA

La Bulgarie aura une nouvelle institution pour combattre les trolls. La Bulgarie va mettre en place une agence spéciale pour surveiller et analyser la tendance des canulars sur les réseaux sociaux et les médias en ligne se faisant passer pour des agences de presse, a récemment déclaré le ministre de l’e-gouvernement Bozidar Bojanov au parlement. La nouvelle agence ne devrait en aucun cas surveiller les citoyens.

« La désinformation ciblée contre les consommateurs sans méfiance est un risque systémique pour notre société et des précautions appropriées doivent être prises. Ces mesures doivent être bien ciblées en raison du risque pour la liberté d’expression », a déclaré Bojanov. (Krassen Nicolov EURACTIV.bg)

Vous pouvez trouver d’autres sections d’actualités de toute l’Europe sur nous Site partenaire EURACTIV.com.

Vous souhaitez recevoir Les Capitals régulièrement dans votre boîte mail ? Client.