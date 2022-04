Ils ont critiqué Gustavo Adolfo Infante et son équipe pour avoir ignoré la question de Luis de Llano et Sasha Sokol

Dans le programme Gustavo Adolfo Infante, le sujet de Luis de Llano et Sasha est resté intact (Photo : Instagram@luisdllanomacedo/@CarLon_2020)

Le sujet qui a fait les gros titres des événements et des divertissements d’aujourd’hui était la plainte que Sasha Sokol a déposée contre Luis de Llanoavec qui il a eu une relation sentimentale il y a plus de 33 ans qu’il qualifie à ce jour d' »abus et de méchanceté ».

La déclaration de la chanteuse, publiée à l’occasion de la Journée internationale de la femme, révèle que la situation continue de la déranger, car ces derniers jours, la productrice de divertissement a relancé sa version de ce qui s’est passé pendant ces années dans une conversation avec Yordi Rosado pour sa chaîne YouTube.

Entre actions de solidarité publique et personnalités du spectacle, le sujet devient tendance et la plupart des événements du programme au Mexique se sont répercutés d’un sujet épineux.

La confession déchirante de Sasha Sokol a eu un impact à mi-parcours de l’émission, ses collègues de Timbiriche ont exprimé leur soutien (Photo : Instagram)

Cependant, étrangement l’un des problèmes les plus populaires dans cette catégorie il n’a pas abordé le sujet dans son émission des 9 et 10 mars. Il est tard première maincommandé par des journalistes Gustavo Adolfo Infantoù des sujets impliquant d’anciens membres de Timbiriche et des créateurs de divertissement dans la musique et la télévision brille par son absence.

Bien que ce programme ait été marqué par faire une couverture complète de tous les sujets de l’événement et un personnage très célèbre, le fait que l’information diffusée par Sasha Sokol n’ait pas été touchée attirer l’attention du public.

En revanche, les programmes qui concurrencent directement les émissions Image TélévisionQuoi chism n’aime pasde YouTube et signaler pour plus depuis Aztèque TV; Chismorréodepuis multimédia tu la fenêtredepuis Aztèque Un, ils abordent le sujet avec diverses notes connexes.

C’est même une émission commandée par Pati Chapoy où la nouvelle est tombée au premier plan et avec ça l’émission s’ouvrecependant Gustavo Adolfo et son équipe, intégrés dans l’équipe de conduite par Mónica Noguera, Addis Tuñón et Lalo Carrillo debout à côté.

La journaliste de divertissement Claudia de Icaza a également attaqué Luis de Llano pour avoir refusé le catalogue Televisa (Photo : tw @ladeicaza/Ig @luisdllanomacedo)

Cette situation a suscité des commentaires et éveillé la méfiance des téléspectateurs et utilisateurs du réseau social, qui ils ont interrogé Infante pour avoir lancé des nouvelles pertinentes comme celle-là dans le monde du spectacle :

« Pourquoi ne parlent-ils pas de Sasha et Luis de Llano, tous les médias en parlent sauf toi, c’est étrange », « Et ils ont fermé la bouche des quatre chauffeurs pour qu’ils ne parlent pas de Luis de Llano. Selon un dirigeant très honnête et exclusif, calmez-vous», « Les hypocrites, ne vont-ils pas le soutenir comme ils l’ont fait avec Frida Sofía ou sont-ils amis des pédophiles ? », « Programmes médiocres, complices des auteurs, complices des pédophiles. Les pseudo ‘journalistes’ sont incapables de fournir des archives », « Qui protègent-ils ? Ils parlent même de Mauricio Martínez, non pas parce que ce n’est pas important, mais sans parler de la question des femmes ou de 8M, et ils ne mentionnent pas Luis de Llano ou Sasha. hypocrite. Comment est parti Enrique Guzman ? je l’attends de télévisionmais vous aussi?”

Les collaborateurs d’Infante n’en ont pas non plus parlé lors de l’événement (Photo: Addis Tuñón Instagram)

« Dommage. Pas un seul commentaire sur le sujet. Ils ont perdu toute crédibilité dans leur « soutien aux victimes qui s’expriment »», « Est-ce parce qu’il y a eu des négociations entre Luis et Gustavo ? Je doute que l’assurance de Monica et l’éthique d’Addis s’accordent pour soutenir le mal », « tu ne vas pas parler ? Ou est-ce que ça ne compte pas si le violeur est ton ami ? », était un commentaire en direct lu sur Twitter en réponse au tweet de l’émission.

Il convient de mentionner que lors de l’événement matinal du réseau, Lever du soleilil n’y a aucune mention d’un sujet qui continue de faire sensation parmi le public.

