Fourniture d’armes à l’Ukraine : l’OTAN n’est pas unie

Les États-Unis se sont récemment concentrés sur l’Asie, les responsables allemands acceptant qu’ils ne peuvent plus compter entièrement sur la protection américaine. La crise ukrainienne actuelle montre que le contraire est également vrai.

Les alliés allemands espéraient un changement lorsque le gouvernement de Berlin a changé. Le cabinet d’Angela Merkel a cherché à être amical avec la Russie, tandis que la nouvelle coalition tripartite d’Olaf Scholz comprend également les Verts, qui critiquent les problèmes des droits de l’homme en Russie. Les derniers jours ont montré qu’il ne s’agissait pas d’un tel changement.

Washington a essayé de présenter un front occidental uni contre l’intimidation russe, mais l’Allemagne a quelque peu sapé cette unité; parmi les causes figurent les intérêts commerciaux et énergétiques mélangés à l’antiaméricanisme historique.

L’intimidation russe

« Après des années de tensions accrues, la possibilité de garder le silence n’est plus possible. » Le chancelier Scholz a parlé de l’accumulation de troupes russes à la frontière ukrainienne, soulignant que l’Allemagne soutient l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

« C’est difficile de ne pas y voir une menace. » La secrétaire d’État et chef des élections vertes Annalena Baerbock a commenté la présence de cent mille soldats mobilisés « Sans raison compréhensible ». Et il l’a dit face à face à Moscou, alors qu’il négociait assez froidement avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, a-t-il écrit. politique.

Mais en coulisses, cette attitude grossière ne durera pas longtemps. Alors que la Grande-Bretagne, par exemple, fournissait à la hâte à l’armée ukrainienne des chars, des missiles et d’autres armes, l’Allemagne refusait même d’envoyer même des fusils. Bien que l’Allemagne soit un important exportateur d’armes et que la production ait augmenté l’année dernière, le nouveau gouvernement a écrit une interdiction des exportations d’armes vers les zones en crise. Et Baerbock ajoute des terrains historiques à Moscou.

« L’idée que l’Allemagne fournirait des armes qui pourraient ensuite tuer la Russie était difficile à digérer pour de nombreux Allemands. » expliqué pour vague allemande Marcel Dirsus de l’Institut de politique de sécurité, Université de Kiel.

Cela ne veut pas dire que l’Allemagne ne vend pas non plus d’armes à l’Ukraine, mais ce qui compte le plus en ce moment, ce sont les pistolets, l’équipement de plongée et les radios. Cependant, Kiev exigeait des ligues supérieures, telles que des navires de guerre et des systèmes anti-aériens.

L’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Andriy Melnyk Baerbock, s’est exprimé avec esprit lorsqu’il a rappelé que l’invasion allemande de l’Union soviétique n’avait pas seulement affecté la Russie : « L’Ukraine a perdu au moins huit millions de vies pendant l’occupation nazie », a-t-il déclaré à la DPA.

Mais les fournitures d’armes allemandes modifieront-elles considérablement la menace qui pèse sur l’Ukraine ? « Le gouvernement russe serait plus impressionné par la menace de sanctions économiques sévères que par deux mille canons antichars. » dit Dirsus.

Même lorsqu’il s’agit de sanctions contre la Russie, si l’Ukraine perce, Berlin rompt avec Washington. Par exemple, les politiciens allemands ont refusé de menacer d’exclure la Russie du système de paiement international SWIFT, ce qui rendrait presque tout le commerce extérieur extrêmement difficile pour l’État et les entreprises russes. Friedrich Merz, le président nouvellement élu de la CDU, a comparé cette arme économique à la bombe atomique.

Et alors que les États-Unis poussent depuis longtemps (sous Donald Trump menaçant même d’imposer des sanctions à l’Allemagne) pour la mise en service du nouveau gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne, le nouveau chancelier Scholz ne veut pas le jeter. tableau. Il pourrait menacer le Kremlin de ne pas rendre le projet vert, mais a plutôt déclaré que des choses comme celle-ci « devraient être discutées » si l’invasion redoutée devait se produire.

Un autre accord de Minsk ?

L’Allemagne a des plans différents pour faire face à la menace ukrainienne, avec la France. Le format dit normand signifie action de la Russie, de l’Ukraine, de l’Allemagne et de la France. Les représentants américains sont absents, tout comme le Royaume-Uni, à savoir l’Union européenne et l’OTAN. Ce sont ces quatre personnes qui ont signé le deuxième accord de Minsk en janvier 2015 ; il aurait dû arrêter les combats, mais il était loin d’être complet.

Baerbock a fait pression pour une reprise de ces négociations à Moscou. Et le président français Emmanuel Macron a également parlé de lui, craignant qu’il ne soit pas aligné sur l’OTAN. « Il ne s’agit pas d’établir des négociations séparées entre l’Europe et la Russie », expliqué pour politique Conseiller de Macron. « Il s’agit de consolider la position de l’Europe, d’aborder chaque dossier dans le bon format : la Normandie pour l’Ukraine, la maîtrise des armements via l’OTAN et l’OSCE. »

Bien que la France soit membre fondateur de l’OTAN, elle est très souvent à l’extérieur. Cependant, l’Allemagne était redevable aux États-Unis pour sa réhabilitation et sa protection relativement rapides après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la position de l’Allemagne s’était éloignée de celle de l’Amérique pendant un certain temps; Le soi-disant rift atlantique a été causé par l’invasion de l’Irak, qui a été promue par les États-Unis et la Grande-Bretagne, et à laquelle se sont spécifiquement joints les nouveaux États membres de l’Union européenne. La « vieille Europe », en particulier la France et l’Allemagne, s’y est fortement opposée. Depuis lors, de telles contradictions sont apparues ici et là, en particulier sous l’administration de Donald Trump, qui a souvent amené l’Allemagne qu’il ne faisait que « conduire » et abuser des États-Unis au sein de l’OTAN.

Mais il n’y a pas que Trump, les administrations précédentes ont eu des accusations similaires, formulées uniquement de manière diplomatique, notamment que Berlin n’a pas respecté l’accord de l’alliance d’investir 2 % du PIB dans la sécurité (ce qu’un grand nombre de membres de l’OTAN n’ont pas respecté depuis longtemps temps). Courir).

Pronmecký Biden

Le nouveau président Joe Biden sait que l’OTAN ne peut pas se passer de l’Allemagne – sans son territoire et sa puissance économique et militaire. Au début de son administration, il a commencé à rencontrer Berlin, abandonnant les plans de Trump de retirer presque toutes les troupes américaines et la menace de sanctions contre Nord Stream 2 en Allemagne pendant des années en Allemagne (de l’Ouest) et plus récemment en dirigeant le Marshall Germany Fund aux États-Unis, un groupe de réflexion fondé par le gouvernement allemand.

Qu’il s’agisse de mesures de soutien ou uniquement du départ de Trump, l’opinion des Allemands sur les relations avec les États-Unis a soudainement augmenté de manière significative, de plus de 70 % cet été. pris en considération pour bien ou très bien.

Mais l’Allemagne et l’Europe ne peuvent pas compter sur Donald Trump pour ne pas revenir, et les frictions atlantiques ont exacerbé, par exemple, l’abandon précipité par l’Afghanistan de la poussée américaine et des priorités politiques américaines envers la Chine et l’Asie. « L’anxiété, le scepticisme et le mauvais karma entourant l’accent mis sur l’Asie prévalent partout en Europe. On craint que cela ne conduise à une rupture des liens atlantiques. » mentionné un certain analyste berlinois.

Après tout, c’est pour ça que Blinken est à Berlin il parle lors d’événements organisés par le German Marshall Fund ou l’Atlantic Bridge Association mentionnés ci-dessus ; L’événement porte bien son nom Pourquoi nous avons besoin les uns des autres – Renforcer le partenariat transatlantique.

Il a rappelé les déclarations célèbres des présidents Kennedy et Reagan à Berlin pendant la guerre froide. « Parfois, il semble que le président Poutine veuille revenir à cette époque. Nous espérons que non. Mais s’il choisit de le faire, il sera accueilli avec la même détermination, la même unité que les générations passées de dirigeants et de citoyens qui ont promu la paix, la liberté et la dignité humaine à travers l’Europe et le monde. »

Ministre : les commentaires allemands encouragent la Russie

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytra Kuleba, a également commenté l’opposition allemande. Selon lui, l’Allemagne devrait cesser de commenter et prendre des mesures qui pourraient encourager Poutine à lancer une invasion.

Kuleba a écrit sur Twitter que la réticence de l’Allemagne à fournir des armes à l’Ukraine, les doutes sur une éventuelle rupture de la Russie avec le système bancaire international SWIFT et le scepticisme quant au retour de la péninsule de Crimée à l’Ukraine. incompatible avec la situation sécuritaire actuelle.

Le vice-amiral soutient Poutine et démissionne

La situation s’est aggravée samedi lorsque le chef de la marine allemande Kay-Achim Schönbach a déclaré Poutine veut juste le respect, et il le mérite probablement. Il a déclaré plus tard que la Crimée avait disparu, ce qui contredit les positions de l’OTAN et de l’Union européenne. « Il ne reviendra jamais, c’est un fait », a-t-il déclaré à propos de la péninsule ukrainienne.

Schönbach a suscité une vague de critiques à ce sujet et s’est ensuite excusé sur Twitter. « Ma position et mon choix de mots ne correspondent pas à ceux du ministère de la Défense », a écrit le chef de la marine. Mais ce n’était pas suffisant, sa déclaration a tout de même été rejetée. A ce titre, il a annoncé samedi soir qu’il démissionnait.