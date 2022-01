La France restitue aux héritiers de quatre hommes d’affaires juifs pillés par les nazis | culture et divertissement

Le gouvernement français a annoncé ce mercredi que quatre œuvres pillées par les nazis lors de l’occupation allemande de la France pendant la Seconde Guerre mondiale ont été restituées aux héritiers de l’homme d’affaires juif égyptien Moïse Levi de Benzion.

Quatre œuvres, trois conservées à Paris au musée du Louvre et une autre au musée d’Orsay, sont de petit format et datent du XIXe siècle.

L’écriture de ces tableaux correspond à celle de Georges Michel, Paul Delaroche, Auguste Hesse et Jules-Jacques Veyrassat.

Ces quatre sections appartiennent au programme d’État du Musée national de récupération (MNR), qui vise à restituer des milliers d’œuvres volées par les nazis à leurs propriétaires légitimes.

Selon le ministère français de la Culture, une enquête sur l’origine de ces quatre tableaux a déterminé qu’ils appartenaient à Levi de Benzion (1873, Alexandrie, Egypte-1943, Roche-Canillac, France).

Des collectionneurs et des hommes d’affaires ont acheté ces œuvres en 1920 et elles ont été volées dans son palais de la Folie à Draveil (région parisienne) par l’organisation nazie de pillage d’art l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg.

On dénombre environ 60 000 œuvres et objets récupérés en Allemagne qui ont été restitués en France depuis la fin de la guerre, en 1945, et environ 45 000 d’entre eux ont été restitués à leurs propriétaires avant 1950.

Parmi les objets non réclamés, la plupart ont été vendus et certains, quelque 2 000, sont confiés aux musées français pour leur importance artistique.

Depuis 2016, le programme du MRN a contribué à restituer 54 œuvres à leurs ayants droit.