Football et France, passion débordante | sport

Incident avec les ultras lors du match Nice-Olympique à Marseille. AFP7 via Europa Press (AFP7 via Europa Press)

Quand il y a quelques années j’ai reçu une offre pour travailler à l’Olympique de Marseille, l’OM désormais, j’ai fait peu de prospection parmi les professionnels qui sont passés par là car pour moi, l’OM est un club qui domine le football européen parallèlement au nôtre . équipe de rêve azulgrana, ils ont été respectivement finalistes et vainqueurs en 1991 et 1993, nous avons été vainqueurs et finalistes en 1992 et 1994. Nous ne nous sommes jamais rencontrés sur le terrain, le tirage au sort ne nous a jamais égalés, mais ces références restent dans mes archives footballistiques. Mes contacts me parlent de deux concepts : une ville complexe et belle, un club passionné et aimé de ses supporters, qui, avant les problèmes des réseaux sociaux, s’est beaucoup répandu dans le monde entier (il y a quelques jours j’ai vu un maillot de l’OM à Bilbao, porté par un professionnel de Bilbao).

Et comme la passion, le football et l’histoire sont les éléments qui activent mon goût pour le football, j’ai fait mes valises et je suis parti.

Plus d’informations

Quand tu traverses les Pyrénées pour travailler dans le football, tu penses que tu trouveras une Ligue de niveau inférieur, moins excitante et, surtout, moins passionnée par la suite du football. Eh bien, si la passion se déplace dans notre pays, une question qui mérite peut-être un autre article. Comme me l’a dit un jour Laurent Blanc à la loge de Guingamp, un stade avec plus de places assises que d’habitants, le seul endroit en France où l’on connaît le résultat de son équipe de football le lundi au premier café du matin, c’est à Marseille. Il a ensuite ajouté que peut-être Saint Tienne ou Lens pourraient être ajoutés à la liste. Et la pointe.

Avec la prémisse de moins de pression mais plus de travail, j’ai commencé mon séjour à Marseille. Et il ne m’a pas fallu longtemps pour découvrir que la moindre pression avait raison, le problème était qu’elle se concentrait à certains moments, en cinq minutes de folie, de désir débordant et incontrôlable. Et il n’y a pas que les problèmes de Marseille, qui sont nombreux, nombreux, mais ils se manifestent partout en France, dans des lieux et des équipes sans situation sportive pertinente.

deux personnes

Et je me demandais sans trouver de réponse, comment un pays aussi organisé et structuré que la France pouvait-il montrer ces deux faces opposées : ordre et démesure au même endroit, presque en même temps. Et si nous regardons d’autres sports, disons, si nous regardons le rugby, le sport numéro un en France, pour voir que rien de tout cela ne s’est produit à l’exception des incidents sporadiques qui peuvent survenir dans une activité trépidante et passionnée, la conclusion est que le football est un cadre extraordinaire, habituel en France qui est toujours poli.

J’ai pensé à une telle chose quand j’ai vu la foule faire l’éloge de Messi à son arrivée à Paris, et j’ai réfléchi au visage de Leo quand l’un des représentants du groupe leur a rendu visite dans le vestiaire. Supporter pour leur faire voir l’importance d’un match spécial, peut-être, le match retour d’un match de Ligue des Champions ou le dernier match de la Ligue, une pratique commune à toutes les équipes et dans toutes les situations où les supporters jugent nécessaire de leur faire savoir le joueurs l’importance de ce match, ce jour-là.

Et j’y ai beaucoup pensé quand j’ai reçu des informations sur l’incident à Nice lors du match Nice-OM, le tout via les réseaux sociaux car ils n’ont pas d’images en direct. La tristesse utilise le football pour canaliser d’autres passions vitales et sociales, la tristesse subséquente utilise la politique pour trouver des causes et non des solutions.

Si Messi avait prévu de célébrer le but à Marseille, en montrant son maillot dans les tribunes du Vélodrome, à l’image de l’image emblématique de Barcelone, il aurait mieux valu trouver un autre plan ou ils l’auraient traité de provocateur.

Vous pouvez suivre EL PAÍS DEPORTES sur Facebook vous Indonésie, ou inscrivez-vous ici pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.