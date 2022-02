Fissures sociales françaises dans un film exigeant à Cannes | Culture et divertissement | Édition américaine

Fractures multiples, physiques et sociales. C’est ce que propose « La Fraktur », le film présenté ce samedi en compétition par la Française Catherine Corsini, une histoire en chœur qui se déroule dans un hôpital à la veille de violences policières spéciales contre les « gilets jaunes ».

Valeria Brui Tedeschi, Marina Fois, Pio Marmai ou Aissatou Diallo Sagna -une infirmière qui a fait ses débuts au cinéma avec ce film- sont quelques-uns des noms qui jouent dans un film qui s’intéresse plus à ce qui est raconté qu’à la façon dont il est raconté.

L’idée de Corsini était « de parler du monde de plus en plus fracturé d’aujourd’hui », comme il l’a souligné lors d’une conférence de presse, où il a rappelé qu’à 18 ans, il était socialement engagé, rêveur et profondément idéaliste. « Maintenant, nous allons laisser à nos enfants un monde sale et pourri », a-t-il déclaré avec véhémence.

Pour cela, il a jugé, en tant que cinéaste, que la meilleure chose à faire était de faire un film et a décidé d’inclure un élément d’humour pour ne pas paraître pédagogique.

Dans « La Fraktur », les histoires de Raffaella (Bruni Tedeschi) et Julie (Fois), un couple au bord de la rupture, se croisent ; que Yann (Marmai), chauffeur de camion et « gilet jaune » a été blessé lors d’une manifestation, ou Kim (Diallo Sagna), une infirmière dévouée qui travaille dans un hôpital public dans des circonstances désastreuses en raison des coupes budgétaires.

Diallo Sagna s’est montré le plus agressif lors de la conférence de presse et a assuré que ce qu’il interprétait dans le film, ce sont les choses qui lui étaient arrivées en tant qu’infirmier : pénurie de matériel, personnel rare, patients agressifs, attente éternelle aux urgences pour cause de burn-out. .

« Je représente des infirmiers de France et du monde entier », qui ont souffert de problèmes antérieurs et dont la situation « s’aggrave en raison de la pandémie », a-t-il souligné.

S’il le peut, a-t-il assuré, « je le dirai à Macron (Emmanuel, président de la France). Il connaît la situation, il a visité l’hôpital et il sait très bien ce qui s’est passé, mais après sa visite rien n’a changé ».

A ce sujet, Corsini a indiqué qu’il voulait montrer au personnel hospitalier ce qu’il était, parfois attentif, parfois désagréable, presque toujours débordé.

En France, a-t-il expliqué, il existe un système de santé publique qui garantit des soins pour tous, mais il est en crise depuis des années, se battant pour exiger des installations plus nombreuses et de meilleure qualité.

« Pendant la pandémie, nous avons fait l’éloge des médecins mais nous avons arrêté et la crise continue et les conditions difficiles continuent, avec des salaires de misère », a-t-il ajouté.

Et c’est ce qu’il veut montrer dans un film qui se déroule majoritairement dans les services d’urgence d’un hôpital public, entouré de policiers pourchassant des personnes ayant participé aux manifestations des « gilets jaunes ».

Dans cette représentation des émeutes survenues le 1er décembre 2018 à Paris, décrites par Corsini qui s’est cassé le coude ce jour-là en allant dîner chez un ami, quelque chose est arrivé au personnage de Bruni dans le film Tedeschi.

L’actrice franco-italienne a montré que son personnage est aussi différent et similaire à elle qu’elle joue car elle met toujours quelque chose d’elle-même dans chaque rôle.

« Des choses que j’ai vécues, rêvées ou imaginées », confie Bruni Tedeschi, qui rassure que pour elle, jouer un personnage et ne pas être elle-même, c’est comme prendre des vacances. « C’est bien de ne pas être moi » un instant, a déclaré l’actrice, provoquant les rires des journalistes.

Mais il revient au sérieux lorsqu’il revient sur l’histoire que raconte le film et, surtout, sur le fait que « le semestre que nous avons vécu n’a pas complètement changé, pas qu’un peu », la société d’aujourd’hui.

