La météo et la pollution de l’air sont interdépendantes. Ainsi, l’américain AccuWeather rachète la startup française Plume Labs – Connect.cz

AccuWeather, une société météorologique, a acheté la startup française Plume Labs pour fournir des informations sur la qualité de l’air. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués. Fondé en 2014, Plume Labs a progressivement élargi ses offres et propose aujourd’hui trois produits différents centrés sur les données de pollution de l’air.

Qui est Plume Labs et que fait-il ?

La startup commence par une application mobile pour les systèmes d’exploitation iOS et Android. À l’origine sur prévision simple de la pollution de l’air au niveau de la villequi est créé en estimant des données provenant de diverses sources sur l’évolution de la pollution au fil du temps.

Laboratoire fier se définir Comme « Une entreprise de technologie environnementale dont la mission est de fournir aux gens des informations sur l’air qu’ils respirent. » L’application mobile phare Plume Air Report aide les utilisateurs à garder une longueur d’avance sur la pollution de l’air et fournit des prévisions en temps réel sur la qualité de l’air dans plus de 60 pays.

Au fil du temps, l’entreprise a amélioré son modèle de prévision et peut aujourd’hui prédire la qualité de l’air pour les prochains jours. Il utilise, entre autres, la technologie d’apprentissage automatique pour ses prédictions. Offre actuellement des cartes détaillées avec des informations jusqu’au niveau de chaque rue.

Dans la phase suivante, Plume Lab commence à offrir équipement auto-flux pour surveiller la qualité de l’air connecté à un smartphone via la technologie sans fil Bluetooth LE. Viennent ensuite les appareils de deuxième génération capables de mesurer la concentration des particules de poussière (PM1, PM2,5 et PM10) ainsi que des gaz polluants tels que le dioxyde d’azote et les composés organiques volatils.

Enfin a commencé à offrir des données sur la pollution de l’air via l’API. Les clients qui cherchent à intégrer des données sur la qualité de l’air dans leurs produits ont accès à des sources relativement fiables. Ils n’ont pas à traiter cette fonctionnalité via leur propre implémentation.

Rencontres AccuWeather

En janvier 2020, AccuWeather a intégré les données de Plume Labs dans son produit de prévision météorologique, et les deux sociétés ont commencé à travailler ensemble. AccuWeather a profité de cette occasion pour acquérir une participation partielle dans la société. Maintenant, il est allé plus loin et a acquis le reste de l’entreprise.

« La qualité de l’air joue un rôle essentiel dans la mission d’AccuWeather de sauver des vies et d’aider les gens à prospérer, et cette acquisition nous aidera à offrir encore plus à nos utilisateurs et clients. expérience plus personnalisée et comprendre l’impact des conditions météorologiques sur leur santé. Le président d’AccuWeather, Steven R. Smith, a déclaré dans un communiqué de presse. Ainsi, Plume Labs deviendra le centre des données climatiques et environnementales.

L’acquisition prouve que la pollution de l’air est une mesure clé pour un certain nombre d’industries. « Jouer le pouvoir avec AccuWeather est une opportunité unique d’augmenter notre portée à l’échelle planétaire et d’aider 1,5 milliard de personnes dans le monde à éviter la pollution de l’air. » a déclaré le co-fondateur et PDG de Plume Labs, Romain Lacombe.

AccuWeather a été fondée en 1962 par Joel N. Myers, alors étudiant diplômé à la Pennsylvania State University en météorologie. Son premier client était une compagnie de gaz en Pennsylvanie. Aujourd’hui, il est fournisseur de prévisions météo pour Bloomberg TV, plus de 800 radios et plus de 700 quotidiens.