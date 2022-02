Le Paris Saint-Germain, éliminé de Coupe de France avec Messi et Mbappé – International Football – Sports

Nice, deuxième de Ligue 1, a surpris le Paris SG (0-0, 6-5 aux tirs au but), ce lundi lors de son huitième de finale de Coupe de France au Parc des Princes de la capitale française.

Après avoir bouclé 90 minutes sans but, lors des tirs au but, le jeune Néerlandais prometteur Xavi Simmons (18 ans) a raté son tir et a donné le classement de Nice, qui affrontera Marseille en quart de finale.

Messi porte à nouveau le numéro 10

Sans sa star latino-américaine et avec Kylian Mbappé partant du banc, Mauricio Pochettino a placé Mauro Icardi et Julian Draxler comme coéquipiers de Lionel Messi devant.

Messi a également profité de la règle de la Coupe de France qui oblige les joueurs novices à porter les numéros de 1 à 11 pour porter le maillot avec le 10, le numéro qu’il a utilisé pour obtenir ses plus grands succès à Barcelone et en Argentine.

Dans une première mi-temps médiocre et peu d’occasions, Messi a eu l’occasion la plus nette de mettre les Parisiens devant, contrôlant la passe de Verratti et enchaînant une frappe du gauche sauvée par Marcin Bulka (45e).

Quelques minutes plus tôt, Nice avait également pris les devants grâce à un coup franc lointain d’Amine Gouiri qui était repoussé par Gianluigi Donnarumma (25). La deuxième mi-temps a commencé par la domination niçoise et deux belles occasions, mais ni le Néerlandais Justin Kluivert (48) ni Morgan Schneiderlin (69) n’ont réussi à mettre le ballon dans les filets.

La sortie de Mbappé à 25 minutes de la fin signifiait que l’attaque parisienne était un peu plus resserrée, même si deux défenseurs, Presnel Kimpembe et Leandro Paredes, se rapprochaient le plus du but.

Un corner de la tête du défenseur central international français le voit franchir la ligne d’Hicham Boudaoui (71) et le tir des 20 mètres du milieu de terrain argentin est stoppé par Bulka (90+3) pour forcer un penalty (dans ce tour de Coupe de France il n’y a pas eu de prolongation ).

Pour être précis, Paredes a raté son tir des onze mètres, mais le PSG a évité l’élimination car Andy Delort a également raté pour Nice. Mais après l’échec de Simmons sur le 14e tir, le PSG n’avait plus de marge de réaction et Nice emmenait la classe en quart de finale, où ils affronteront Marseille, selon le tirage au sort effectué ce lundi, dans ce qui sera le prochain grand tirage. . tour.

Ainsi va la Coupe de France

En demi-finale, il y aura une équipe de quatrième catégorie, car deux survivants du football « amateur », Bergerac et Versalles, sont jumelés dans le même match. Dans les deux autres duels, les équipes de Ligue 1, Monaco et Nantes affronteront les équipes de deuxième division, Amiens et Bastia.

