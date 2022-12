Fiala s’est envolé pour Paris pour discuter de l’Ukraine, ouvrant la rue Václav Havel à Luxembourg

Paris/Luxembourg – Le Premier ministre tchèque Petr Fiala se rendra aujourd’hui à Paris, où il participera à une conférence pour aider l’Ukraine à affronter la météo cet hiver. Dans l’après-midi, il se rendra au Luxembourg, où il inaugurera officiellement la nouvelle rue Václav Havel. Dans l’après-midi, Fiala s’envolera pour Bruxelles, où un sommet de l’Union européenne et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) l’attend mercredi et un sommet régulier de l’Union européenne jeudi.

Des représentants de 47 pays, dont Fiala, le secrétaire général de l’ONU António Guterres, et des représentants de quelque 500 entreprises françaises, prêtes à participer à la reconstruction d’après-guerre de l’Ukraine, se réuniront aujourd’hui dans la capitale française lors d’une conférence sur la résilience d’Ukraine. Les principaux sujets abordés seront les infrastructures critiques et surtout énergétiques ainsi que l’aide humanitaire, matérielle et financière. La conférence est purement civile et ne traitera pas des livraisons d’armes.

Après la conférence, Fiala rencontrera le directeur de l’Agence spatiale européenne (ESA) Josef Aschbacher à Paris.

Dans l’après-midi, Fiala inaugurera officiellement la rue Václav Havel de Luxembourg, du nom du dramaturge et premier président de la République tchèque. Au début de la rue, située dans le quartier du Kirchberg, sera également dévoilée une œuvre interactive de l’artiste tchèque Jiří David, rappelant la célèbre citation de Havel : La vérité et l’amour doivent triompher du mensonge et de la haine. Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel et d’autres représentants politiques et diplomatiques prendront également part à la cérémonie. Fiala rencontre alors le grand-duc Henri.

Dans l’après-midi, Fiala se rendra à Bruxelles, où il rencontrera mercredi les États membres de l’ASEAN. Le sommet se tient pour la première fois dans ce format, et le sujet pourrait être l’attitude des pays asiatiques face à la guerre de la Russie contre l’Ukraine ou la coopération commerciale. Cela sera suivi d’un sommet régulier de l’UE jeudi.