Selon Lavička, les équipes avec une bonne organisation de jeu célèbrent le succès. Quelles sont ses autres idées sur les championnats?

CM 2022

Selon l’entraîneur Vítězslav Lavička, il s’avère que les équipes avec une meilleure organisation du jeu et un style de football plus pragmatique célèbrent le plus grand succès de la Coupe du monde. L’ancien entraîneur du Sparta Prague ou de l’équipe nationale 21 pense que jusqu’à présent, le championnat au Qatar a été intéressant pour les spectateurs. Cependant, il n’a pas osé deviner le vainqueur des quatre demi-finalistes.