Il y a un intérêt pour les transmissions depuis le Qatar. Le duel entre la France et l’Angleterre a été regardé par 1,5 million de personnes

« Le match de championnat le plus regardé jusqu’à présent, sur toutes les chaînes de télévision, a été le quart de finale de samedi entre la France et l’Angleterre, qui a été regardé par 847 000 téléspectateurs du groupe cible 4+ sur ČT Sport, soit même 1,5 million de personnes en continu pendant au moins trois minutes, », a déclaré la porte-parole de la télévision tchèque, Karolína Blinková.

Il a ajouté que le quart de finale de vendredi entre le Brésil et la Croatie, également diffusé par ČT Sport, avait pris la deuxième place avec 773 000 spectateurs, pour une part d’audience de 31,6 %.

Les deux matchs de quart de finale suivants ont été diffusés par Nova TV sur la station Nova Action. Et encore une fois, l’intérêt des fans est immense. Le duel Pays-Bas-Argentine de vendredi a été regardé par 686 000 téléspectateurs sur la cible 4+ pour une part d’audience de 20,18%. Le match de samedi entre le Maroc et le Portugal avait une part de 28,53% dans la catégorie 4+ et a été regardé par 685 000 spectateurs de plus de quatre ans.

Mardi et mercredi, les fans peuvent s’attendre aux matchs des demi-finales entre la Croatie et l’Argentine et le Maroc et la France, le flux en direct de ces matchs sera diffusé Nouveau et Télévision tchèque. Les retransmissions du match de samedi pour la 3e place et de la finale de dimanche seront également diffusées sur les deux télévisions.