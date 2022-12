Des représentants de 47 pays, y compris Violet, Le secrétaire général de l’ONU António Guterres ou des représentants de quelque 500 entreprises françaises prêtes à participer à la reconstruction d’après-guerre de l’Ukraine.

Le sujet principal est des infrastructures critiques, notamment énergétiques, ainsi qu’une aide humanitaire, matérielle et financière. La conférence est purement civile et ne traitera pas des livraisons d’armes.

Après la conférence, Fiala rencontrera le directeur de l’Agence spatiale européenne (ESA) Josef Aschbacher à Paris.

Fiala : une aide conjointe à l’Ukraine est nécessaire

Soutien conjoint et coordonné des pays occidentaux selon le Premier ministre Fiala, il est essentiel pour l’Ukraine de survivre à l’hiver et de se défendre contre l’agression russe. Une assistance militaire, humanitaire et économique est nécessaire, a-t-il dit avant de partir pour Paris.

D’autres développements en Ukraine affecteront non seulement la vie dans ce pays, mais dans toute l’Europe, a déclaré le Premier ministre. Selon Fiala, la restauration des infrastructures énergétiques à laquelle les entreprises tchèques ont participé et suivront est également importante une condition préalable pour que l’Europe n’ait pas à faire face à un nouvel afflux massif de réfugiés.

Ils ont renversé des milliards

Fiala apprécie que les ambassadeurs des pays de l’UE aient convenu de l’accord mutuel lundi soir prêt de 18 milliards d’euros (environ 440 milliards de couronnes) à l’Ukraine et une taxe mondiale de quinze pour cent pour les grandes sociétés multinationales. Il l’a qualifié de succès retentissant de la présidence tchèque. Selon lui, les négociations n’ont pas été faciles, en partie parce que la Hongrie avait longtemps bloqué les deux accords.

Budapest a finalement retiré son veto et l’Union européenne gèlerait à nouveau la Hongrie avec moins d’argent que prévu initialement. Les différents points de l’accord doivent être officiellement confirmés par les États membres pour entrer en vigueur. L’Ukraine devrait recevoir les premiers fonds en janvier.

Rue Havel à Luxembourg

Fiala plus tard dans l’après-midi ouvrira officiellement des routes au Luxembourg Václav Havel, qui porte le nom du premier président de la République tchèque. Au début de la rue, située dans le quartier du Kirchberg, sera également dévoilée une œuvre interactive de l’artiste tchèque Jiří David, rappelant la célèbre citation de Havel : La vérité et l’amour doivent triompher du mensonge et de la haine.

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel participera également à la cérémonie et d’autres représentants politiques et diplomatiques. Fiala rencontre alors le grand-duc Henri.

Négociations à Bruxelles

Dans l’après-midi, Fiala se rendra à Bruxelles, où il rencontrera mercredi les États membres de l’ASEAN. Le sommet se tient pour la première fois dans ce format, et le sujet pourrait être l’attitude des pays asiatiques face à la guerre de la Russie contre l’Ukraine ou la coopération commerciale. Cela sera suivi d’un sommet régulier de l’UE jeudi.