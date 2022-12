En France, des peines seront prononcées lors des procès des personnes liées à l’attentat terroriste de Nice

Paris – En France, les verdicts seront rendus aujourd’hui dans un procès de personnes liées aux attentats terroristes de 2016 à Nice, qui ont fait 86 morts. L’agresseur a été abattu par la police sur place, et seule la personne qui lui a donné l’arme et la voiture utilisée dans l’attaque ou l’a aidé est traduite en justice.

Le soir du 14 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej Bouhlel de Tunisie a conduit un camion de 19 tonnes dans la zone piétonne de la promenade du front de mer à Nice. A cette époque, il y avait environ 30 000 personnes venues assister au feu d’artifice à l’issue de la fête nationale de la Bastille. Au total, il a écrasé plus de 400 personnes, en tuant 86, et a parcouru environ deux kilomètres avant d’être abattu par la police.

Le parquet français a requis quinze ans de prison pour les trois principaux accusés. Trois personnes ont également été inculpées d’organisation terroriste. Cinq personnes ont été jugées pour détention illégale et trafic d’armes et encouraient entre deux et dix ans de prison.

Le procès, mené par Laurent Raviot, débute le 5 septembre. Les cinq premières semaines sont des témoignages de survivants et de proches des victimes. Lundi, les plaidoiries finales des accusés ont été entendues.