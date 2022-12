Le VAR pourrait complètement remplacer les juges de ligne dans le football, selon les fournisseurs de systèmes

Quatre-vingtième minute consécutive. L’Angleterre cherchait à combler un déficit d’un but contre la France lors de son quart de finale de la Coupe du monde samedi lorsque Mason Mount a été poussé par Theo Hernandez dans la surface de réparation. Une punition évidente pour de nombreux fans.

A 2-1 contre la France, l’arbitre brésilien Sampaio a laissé le match se poursuivre. En quelques secondes, il a dessiné un rectangle avec un mouvement clair.

Signal pour vérifier la vidéo.

La technologie VAR, à savoir Video Assistant Referee, est entrée dans la plupart des matchs au Qatar cette année. « En général, je pense que la vidéo va continuer à se développer dans le football. Comme pour le hockey, les défis des entraîneurs vont surgir. Pourquoi un entraîneur ne peut-il pas voir des rediffusions de situations controversées s’il n’est pas d’accord avec l’arbitre ? Si j’ai raison en tant qu’entraîneur, le juge renversera le verdict. Sinon, mon équipe sera en quelque sorte punie », a prédit l’homme d’affaires Jan Smrček, fondateur de la société Goal Sport Brno, à Seznam Zprávy.

Cette société est l’une des sociétés d’élite qui fournit la technologie audiovisuelle moderne aux stades du monde. « Il y a cinq ou six entreprises dans le monde officiellement certifiées par la fédération internationale de football FIFA qui peuvent installer VAR », a ajouté Smrček.

La technologie transmet des images de plusieurs caméras hors du terrain, où l’arbitre vidéo évalue la situation contestée.

Photo: Goal Sport, Seznam Zprava La société a également introduit la vidéo dans divers stades extra-ligue.

Les arbitres assistants vidéo, utilisant un système sophistiqué de caméras, d’écrans et d’autres technologies intelligentes, ont pu intervenir pendant les matchs de football dans quatre cas. Lors de l’évaluation d’une situation douteuse avec un but (par exemple, hors-jeu), de la décision d’un penalty ou de l’envoi d’un carton rouge direct. Il peut également corriger les juges qui déforment l’identité du « pécheur de cartes ». « Nos données montrent clairement que VAR juge le plus souvent les situations de hors-jeu », a déclaré Smrček.

Selon Smrček, à l’avenir, les « robots » pourront complètement remplacer les juges aux frontières qui sont déjà fréquemment corrigés par des ordinateurs.

Et il ne l’a pas dit pour son entreprise. Concernant le système VAR, il ne décroche parfois pas la serviette lors des appels. Des choses qui le dérangent, par exemple, quand la vidéo de l’arbitre au Qatar a annulé le but à cause de deux centimètres de hors-jeu. Des moments méconnaissables à l’œil humain. « La technologie le reconnaîtra, bien sûr. En tant que spectateur, des situations comme celle-là me dérangent. Vous appréciez l’excitation initiale du but et vous réalisez ensuite que c’était un minuscule hors-jeu. C’est très serré dans le championnat. Je pense honnêtement que cela a été géré en trop de détails « , a déclaré le développeur.

Dans une entreprise en plein essor et hautement spécialisée, il a acquis un éclat sans précédent en seize ans. L’entreprise basée à Brno avec plus de trente employés prend des commandes du monde entier. Cette année, par exemple, il a réglé un chronomètre au stade Old Trafford, domicile de Manchester United. « A Barcelone, ​​​​​​nous avons un système qui gère les espaces publicitaires », explique Smrček.

Alors, qu’est-ce que les entreprises organisent exactement dans les stades mondiaux ?

De la distribution par câble aux caméras en passant par les graphiques sur différents types d’écrans. « Nous pouvons construire l’ensemble de la commande clé en main, installer un équipement audiovisuel complet. Caméras en direct, replays, minuteries, statistiques détaillées ou publicités. Et aussi compléter la formation du personnel de service », explique-t-il.

La société introduit la vidéo dans la plupart des salons de hockey dans des ligues supplémentaires, y compris les grandes compétitions de basket-ball.

Lors des prochains éliminatoires de l’Euro de football, il fournira des soi-disant tablettes médicales aux matchs. « Nous remettrons les séquences vidéo de toutes les caméras du match aux médecins des équipes à domicile et à l’extérieur pendant le match. En cas de blessure, les médecins verront l’impact en détail sur la tablette et pourront intervenir en conséquence », a déclaré Smrček. .

Il a ajouté que la technologie audiovisuelle joue un rôle de plus en plus important. Les joueurs individuels sont équipés de jetons pendant le jeu. Des données spécifiques détaillées sur le match et les joueurs sont obtenues par le bookmaker, ou peuvent être achetées par l’équipe avec des entraîneurs vidéo pour étudier les adversaires au préalable.

La technologie progresse à pas de géant, même pour le divertissement des fans. « En tant que visiteur d’un match en direct au Qatar, vous pouvez utiliser l’application FIFA d’origine. La vidéo sur votre téléphone ou votre appareil photo sera chargée de diverses statistiques ou données sur les joueurs », a ajouté l’expert.