FC Bayern : Davies contre Villareal avant son retour

Le Bayern (1:1/7:1) a éliminé le RB Salzburg lors du match retour des 8es de finale, Villarreal s’est imposé face à la Juventus Turin (1:1/3:0). Les champions en titre ne veulent pas sous-estimer le petit club espagnol avant le duel de mercredi (21h | Reportage BR24 Sport Live). Malgré seulement la quatrième participation dans la catégorie reine pour le « sous-marin jaune », Villareal a réussi à atteindre les demi-finales en 2006.

Thomas Müller : « Nous avons été prévenus »

Désormais, les champions en titre de la Ligue Europa ont atteint les quarts de finale de la catégorie reine pour la première fois depuis 2009. Avec un succès impressionnant contre Turin, l’équipe a également fait forte impression sur la compétition. « Ça ne marchera pas, c’est impossible », a déclaré le vétéran du Bayern Thomas Müller avant le quart de finale aller de Munich avec de supposés outsiders.

« J’ai vu les deux matchs », a déclaré Müller, « nous avons été prévenus ». Le spécialiste de la défense Lucas Hernández le pense aussi : « Ils sont bien organisés défensivement et agressifs dans les duels. Ils ont un bon milieu de terrain et une attaque solide », a déclaré l’Espagnol, qui a excellé dans sa première réponse avec sa connaissance de la langue allemande. « Nous n’allons pas les sous-estimer, mais nous voulons gagner les deux matchs. » Le joueur de 26 ans a également expliqué : Nous sommes « forts et pleins de confiance ».

Nagelsmann : Nous vaincrons

L’entraîneur Julian Nagelsmann a un Espagnol en particulier en tête : « Arnaut Danjuma est un attaquant très dangereux qui a un bon rythme et fait de bons mouvements. » Mais il n’y a pas que l’analyse du Néerlandais : « Ils défendent très en profondeur et essaient de casser le rythme de l’adversaire. » Et, « contre la Juve, ils ont montré qu’ils pouvaient faire face à des revers. » Cependant, Nagelsmann pense « que nous allons gagner ».