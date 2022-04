La France va assouplir ses mesures sur le coronavirus : Djokovic peut-il jouer contre Roland Garros ?

Le Serbe rêve de retourner à Roland Garros à la recherche de son 21e Grand Chelem (Photo : Reuters)

L’année civile du tennis a commencé avec un conflit Novak Djokovic contre l’autorité Australie tout en essayant d’entrer dans la nation océanienne dans le but de jouer le premier Grand Chelem de la saison, qui a fini par rester en main Rafael Nadal. Le Serbe a ensuite pris la position ferme de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus et a accepté que tout au long de 2022, il jouerait des tournois autorisés par la même organisation. À voir Roland Garrosune petite fenêtre d’espoir pourrait apparaître pour le deuxième meilleur joueur du jour.

Dans les mots du Premier ministre Jean CastexLa France a annoncé suspension de l’utilisation des permis de vaccination à partir du 14 mars et fin du port obligatoire du masque dans les espaces clos, à l’exception des transports et des établissements de santé. « La situation s’améliore grâce à nos efforts collectifs », a expliqué l’homme politique. Et il ajoute ceci : « Les conditions existent déjà pour une nouvelle phase de mesures d’assouplissement. À partir du lundi 14 mars, nous suspendrons les demandes de permis de vaccination, le cas échéant. Deuxième étape à la même date, la fin de l’obligation d’utiliser des masques, sauf dans les transports publics de voyageurs.

Tel que confirmé par les médias locaux Équipe, dans les documents juridiques il n’y en a pas peut voyager à l’intérieur du pays sans aucun problème car le deuxième tournoi majeur de l’année débutera le 22 mai. Bien qu’un permis de santé ne soit pas nécessaire pour se déplacer dans le pays, La grande question est de savoir si un vaccin sera une condition d’entrée dans la région. De plus, l’annonce aurait dû permettre à Novak Djokovic de concourir dans le Masters 1000 de Monte-Carlo (du 9 au 17 avril) et, surtout, dans Roland Garros (22 mai au 5 juin) dont la présence est incertaine en raison de son élection.

Nole a fait une surprise inattendue contre le Tchèque Jiri Vesely à Dubaï et a chuté à la deuxième place (Photo : REUTERS)

Le Serbe a pris la décision de changer d’entraîneur pour le reste de la saison afin de retrouver le numéro 1 du circuit masculin qui est tombé cette semaine aux mains du Russe. Daniel Medvedev. Garde en tête que il n’y en a pas venait de jouer à l’ATP 500 à Dubaï depuis il n’y a pas d’obligation de vaccination aux Emirats Arabes Unis où il suffit de montrer un résultat PCR négatif 72 heures avant le voyage.

Veuillez signer sur le principe que vous êtes d’accord avec « prix prêt à payer N’ayant pas été vacciné, Djokovic vient de prendre un double coup dans les premiers mois de 2022 : il est en Grand Chelem sous Rafael Nadal à 21 ans avec sa récente victoire à l’Open d’Australie et repart sans le plus haut maillon du circuit. L’avantage de Novak est important et il ne veut plus laisser passer le train dans un tournoi que son organisation lui permet de disputer.

