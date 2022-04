Politique monétaire – Weber, président d’UBS : « L’inflation pourrait atteindre les deux chiffres »

Selon Axel Weber, l’Europe doit se préparer à des temps difficiles. Dans une interview avec l’Allemand « Handelsblatt » a déclaré Weber, qui a quitté ses fonctions de président d’UBS mercredi: « Ce qui m’inquiète, c’est le taux d’inflation très élevé. »

Il croit que le monde fait face à une profonde récession. Aux États-Unis, l’inflation est déjà d’environ 8 % : « Je ne pense pas qu’il soit probable que nous verrons des valeurs à deux chiffres au printemps », a déclaré Weber. Il ne croit pas non plus que la Banque centrale européenne (BCE) prendra beaucoup de temps avec les changements de politique monétaire.

Weber a estimé qu’il était inapproprié d’attendre « des mois ». Il a souligné à plusieurs reprises la question de l’inflation, et « un resserrement plus rapide de la politique monétaire serait souhaitable de mon point de vue ». Il a accusé la BCE de ne pas avoir pris de mesures de précaution au préalable.

UBS a gelé les avoirs russes

Dans l’interview, Weber a également commenté la guerre en Ukraine. « La guerre va changer beaucoup de choses. Elle a aidé l’UE à se voir davantage comme une communauté de valeurs et comme un projet de maintien de la paix. » Malheureusement, cela a « un peu baissé » ces dernières années.

Weber a souligné qu’UBS n’était « pratiquement pas affectée » par les risques en Russie. Nous avons commencé à supprimer des postes très tôt. « Nous ne faisons pas de nouvelles affaires en Russie. Maintenant, nous aidons nos clients à réduire leurs risques en Russie. » UBS applique toutes les sanctions des pays dans lesquels elle est active, comme l’Union européenne, mais aussi les États-Unis. « Nous avons gelé les avoirs des clients qui figurent sur la liste des sanctions. »

Une bouffée d’air frais avec Kelleher et Hamers

UBS est aujourd’hui l’une des banques les plus rentables d’Europe. « Au cours des dix dernières années, nous avons généré 44 milliards de dollars de capital de base et en avons distribué près de 26 milliards. En termes d’augmentations de prix et de versements de dividendes, nous sommes l’une des meilleures banques d’Europe. Les deux devraient continuer à faire avancer les choses. » dit Weber.

En son successeur Colm Kelleher, ancien président de Morgan Stanley, UBS a trouvé un expert reconnu de la banque et des marchés américains. Ils s’appuient sur la gestion d’actifs et les marchés nationaux et ont réduit le risque dans la banque d’investissement. « UBS est parfois accusée d’être ennuyeuse. A mes yeux, une banque ennuyeuse est une bonne banque. » Vous obtenez un « air frais » avec Kelleher et Ralph Hamers. « Cependant, les institutions du secteur privé doivent être capables d’agir de manière dynamique dans un environnement en évolution rapide pour réussir. »

Actifs sous gestion : 4,6 billions de dollars

L’Europe continue de jouer un rôle de premier plan pour UBS, a déclaré Weber. Mais: « Mais la croissance se produit principalement sur des marchés dynamiques avec des marchés de capitaux profonds et liquides – et ceci en particulier aux États-Unis et en Asie, en particulier en Chine. » Les initiatives de croissance devraient se concentrer sur ces domaines. « En Europe, nous voulons augmenter l’efficacité. » Nous sommes ouverts à d’autres coopérations et rachats.

Mais ce n’est pas facile : « Une grande partie de ce qui est bon n’est pas disponible. Et une grande partie de ce qui est disponible n’est pas assez bon », a déclaré Weber. Il gère 4,6 billions de dollars d’actifs et a atteint plus de 100 milliards de dollars nets l’an dernier seulement. « Cela signifie que nous devenons aussi grands qu’une grande banque privée suisse tous les cinq ans. Avec cet élan, je pense que nous pouvons nous concentrer sur la croissance organique. »

Weber retourne en Allemagne

Weber a également commenté un procès pour complicité d’évasion fiscale en France : « J’ai hérité de ce chantier de mon prédécesseur et je dois malheureusement le transmettre à mon successeur ». Cela montre à quel point la roue de la justice tourne lentement. UBS obtiendra une amélioration significative dans le verdict. Dans le premier exemple, l’amende est de 4,5 milliards d’euros, puis de 1,8 milliard. « Vous devriez également considérer et peser soigneusement la possibilité de dommages collatéraux à long terme », a déclaré Weber.

Le président sortant d’UBS a déclaré qu’il resterait connecté à la Suisse, mais que le centre de sa vie reviendrait « surtout en Allemagne ». Il va maintenant prendre du recul et décider à l’automne ce qu’il veut faire à l’avenir.

Cet article est paru pour la première fois dans « Handelzeitung » avec le titre : Axel Weber veut « un resserrement plus rapide de la politique monétaire »