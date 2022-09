Faute aiguë, quatrième rouge et plus. Le footballeur français complètement épuisé face à la Pologne

Lors du dernier match du tournoi, les équipes française et polonaise jusqu’ici invaincues se sont affrontées et elles auraient dû se battre pour la victoire. Pologne 18 est mieux entré dans le match en prenant l’avantage dès la cinquième minute, mais Bentoumi a marqué à la 22e et Housni a marqué trois minutes plus tard, et du coup le score s’est inversé.

Cependant, la Pologne n’a pas baissé sa garde et Kozlovsky a répondu rapidement, portant le score à 2-2 à la mi-temps. Cependant, en seconde période, au lieu de buts, les cartons rouges ont commencé à se disperser. À la 55e minute, Housni, qui joue pour l’équipe des jeunes du Paris Saint-Germain, a été expulsé, suivi six minutes plus tard par le défenseur Belocian, qui joue pour Rennes.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était 8 contre 11 et maintenant 7 sur ce coup de tête. Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4 — Temps partiel (@D_Givens_) 25 septembre 2022

Peu de temps après, la Pologne reprenait l’avantage grâce à Kacper Masiak, et le prochain carton rouge ne tardait pas. Il a été bloqué par le défenseur Yoni Gomis et l’équipe locale n’a joué que huitième. Darnel Bile, dix-sept ans, a cependant résolu le désastre quelques instants plus tard.