Et si t’as pas Benzema, mets-y Giroud, un attaquant qui ne laissera pas tomber la France

Face à la lumière des étoiles entourant ses homologues désignés, Olivier Giroud se tenait plus ou moins dans l’ombre. Avec un peu d’exagération, on pourrait dire qu’il y a une sainte paix et qu’il peut se concentrer sur ses devoirs en paix.

Il faut dire qu’ils l’ont rempli de gloire. Cela pourrait surprendre certains. Et surtout, inlassablement. Qui sait, lui-même n’avait jamais prévu de rester membre de l’équipe nationale à l’âge de 36 ans. Et l’une des meilleures, peut-être la meilleure équipe nationale du monde.

Et ce n’est pas loin du fait que Giroud fait maintenant un voyage avant Noël au Qatar avec des amis. Le vétéran faisait partie de la formation de départ de l’équipe de Deschamps et lors des premiers pas vers la défense du titre mondial, notamment dans le duel avec l’Australie, il a contribué à la victoire 4-1 de la France avec deux bons coups contre l’adversaire.

Et attention, ce n’est pas tout. Il s’agissait de ses 50e et 51e buts sous le maillot A de l’équipe de France. Dans le tableau historique, Giroud a atteint le niveau d’une légende du nom de Thierry Henry. Même pour le même nombre de buts, Giroud a passé 18 matchs de moins que son célèbre prédécesseur sous le maillot du club londonien d’Arsenal, ainsi qu’en équipe nationale. Henry a entendu la Marseillaise avant 125 duels joués, Giroud actuellement 105.

En termes de buts, Michel Platini (41), David Trézeguet (34) et Zinédine Zidane (31) restent derrière le duo Giroud-Henry.

Fait intéressant, le record tchèque est détenu et ne sera probablement jamais perdu par Jan Koller avec 55 coups sûrs pour l’équipe nationale.

Le début de carrière de Koller était très spécifique par rapport aux autres représentants, « Dino » n’a pas traversé le système sélectif des jeunes, a joué dans des compétitions inférieures et est apparu à Sparta à l’âge de 21 ans par hasard. Et miraculeusement, il s’est soudain retrouvé à porter le maillot rouge sur le terrain, lors des matchs de championnat.

Rassurez-vous, je passerai sous silence les différents changements concernant les coéquipiers récalcitrants de la cabine Spartan, concernant Lokeren et Anderlecht. Et je vais souligner un point important : Jan Koller a joué pour la première fois dans l’équipe A de l’équipe nationale tchèque en février 1999, quelques semaines avant son 26e anniversaire. En fait, il a réussi à déverser un but de quota record contre un adversaire vêtu de République tchèque.

Il convient de noter qu’Olivier Giroud n’est pas le même, mais très similaire sur les points les plus importants. Sa carrière semble également avoir commencé avec un certain retard, beaucoup plus lent que d’habitude pour un si grand joueur.

Jusqu’en 2010, l’histoire de Giroud n’était liée « que » à Grenoble, avec un prêt à Istres puis à Tours. Le plafond de cette période est de II. la ligue française et ne s’en écarte pas de manière particulière.

Mais alors ce fut comme si quelque chose s’allumait et brillait en lui. Lors de la saison 2009/2010, c’est-à-dire à 24 ans, il devient le meilleur buteur et le deuxième joueur du maillot de Tours. ligue. Et il a déménagé à Montpellier, à savoir en Ligue 1.

Maintenant soyez prudent. À peine deux ans se sont écoulés et Giroud célébrait le championnat avec Montpellier, à nouveau en tant que meilleur buteur de la compétition. De plus, il a déménagé à Arsenal. De zéro à héros, comme on dit en anglais. Et à un rythme très rapide.

Giroud n’a jamais joué en équipe de France de jeunes, il n’a été invité qu’une seule fois à un meeting à l’âge de seize ans, puis plus jamais. Ce n’est qu’à la fin de 2011 que Giroud a eu 25 ans. Les similitudes avec l’histoire de Jan Koller ne semblent plus purement fortuites à un moment donné.

Plus il démarre sa carrière tard, plus Olivier Giroud en profite longtemps. Et surtout : ces années de travail et d’engagement lui ont aussi apporté beaucoup de joie. Le but contre l’Australie a marqué le quatrième tournoi majeur consécutif pour la France.

En 2016, il devient vice-champion d’Europe, et deux ans plus tard en Russie, champion du monde. A cette époque, lors du premier match du championnat, il n’est apparu sur le terrain que pendant le match en tant que remplaçant. D’ailleurs à cette époque la France débutait aussi le tournoi par un duel face à l’Australie.

Cependant, lors des six duels suivants, Giroud n’a pas quitté la formation de départ de la Coupe du monde 2018. Et il est allé jusqu’à la victoire finale avec l’équipe. Malgré le fait qu’il n’a pas marqué un seul but en Russie à cette époque. Même ainsi, sa contribution à la variété offensive de l’équipe est incontestable.

Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil il y a quelques années, Giroud a marqué un but contre la Suisse. Alors maintenant, il sait que le Qatar sera son tournoi le plus réussi en termes de tir.

Route de Milan

En 2018, l’entraîneur Deschamps n’a pas emmené Karim Benzema à la Coupe du monde en raison d’un scandale impliquant des soupçons selon lesquels l’attaquant du Real Madrid était impliqué dans l’extorsion de son coéquipier Valbuena. Quatre ans se sont écoulés et Benzema ne participera pas à une autre Coupe du monde, cette fois en raison d’une blessure. Pas de problème, Olivier Giroud, trente-six ans, l’a remplacé sans problème. Dans le premier match bien sûr. Considérons que la bataille d’élimination en particulier sera plus exigeante comme test.

Giroud s’est séparé d’Arsenal, dont il a remporté le maillot trois fois en FA Cup, à l’hiver 2017, lorsque l’entraîneur Wenger a peut-être eu ses idées d’attaque avec une perspective plus saillante que celles associées à Giroud, 31 ans. à l’époque.