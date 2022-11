Paris – Un groupe de députés de l’Assemblée nationale française a demandé au président de la chambre basse du parlement de former une commission d’enquête pour s’attaquer aux allégations de financement russe des partis politiques dans le pays. Cela a été rapporté par l’agence de presse Reuters.

Dans une lettre adressée à Yaël Braun-Pivet, les législateurs se sont dits encouragés à franchir cette étape par les récentes révélations des services de renseignement américains selon lesquelles la Russie versait des centaines de millions d’euros à des partis politiques étrangers « dans le but d’influencer les élections ».

Les huit parlementaires français membres de Forward ! Le président français Emmanuel Macron a également noté dans ce contexte que le parti de droite Association nationale rembourse toujours les prêts que lui ont accordés les banques russes. Le leader de l’extrême droite est Marine Le Pen.

« Ces faits démontrent clairement les tentatives de la Russie de s’insérer dans le débat public français. La commission d’enquête doit donc déterminer si et quels partis politiques français ont bénéficié d’un financement russe », ont écrit les législateurs.

Selon un rapport des services secrets américains, publié mi-septembre, la Russie a dépensé plus de 300 millions de dollars (plus de sept milliards de couronnes) depuis 2014 pour financer des partis politiques étrangers, des candidats et des politiciens dans deux douzaines de pays. On s’attend désormais à ce que la Russie utilise encore plus ce fonds politique secret dans les mois à venir pour saper les sanctions internationales qui lui sont imposées pour son invasion de l’Ukraine. Moscou cherchera également à maintenir son influence à l’étranger, ont déclaré des sources gouvernementales américaines anonymes après la publication du rapport. Le service de renseignement n’a pas précisé quels pays ou individus étaient ciblés par la Russie.