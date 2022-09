Espagne – France 88:76, les basketteurs espagnols dominent le CE pour la quatrième fois

Juancho Hernangómez, qui a converti sept des neuf tentatives à trois points, mène l’équipe espagnole avec 27 points à Berlin dimanche. Il rejoint son frère Willy avec 14 points, qui a été nommé le joueur le plus utile du tournoi. Lorenzo Brown a également récolté quatorze points et réalisé un double doublé grâce à 11 passes décisives. Rudy Fernández, 37 ans, fête son quatrième titre européen. Les Espagnols ont remporté des médailles dans le CE pour la septième fois consécutive, remplaçant les Slovènes sur le trône.

Bien que la France ait effacé un déficit de vingt et un points au tournant des deuxième et troisième quarts-temps et soit revenue à trois points, ses adversaires ont encore rebondi. Les joueurs « Les Bleus » n’ont pas été aidés par les 23 points du quarterback Evan Fournier.

Photo : Michael Sohn, CTK/AP L’Espagne est en fête, elle vient d’être championne d’Europe.Photo : Michel Sohn, CTK/PA

« Les Espagnols ont mieux joué du début à la fin. Ils avaient un plan clair, alors que nous ne pouvions pas suivre notre plan assez bien. Pas une seule fois nous n’avons contrôlé le jeu. Ils étaient meilleurs. Point final », a déclaré Fournier.

L’Espagne s’est appuyée sur une défense prudente dès le départ et a mené de neuf points au premier quart-temps. En seconde période, Juancho Hernangómez a tiré à la maison et après quatre tirs à trois points consécutifs, les champions du monde ont pris une avance de 35:16. Les Espagnols ont converti neuf des 15 trois points en première mi-temps, et le dix-huit points de Juancho a été rejoint par son frère Willy. Il a marqué dix points de plus.

La France, médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo, est revenue au jeu en fin de première mi-temps après une série de temps morts. Grâce à onze points consécutifs, ils ont réduit le score de 26:47 à 37:47. Ils sont principalement menés par Fournier de onze points.

Note finale : 1. Espagne 2.France 3. Allemagne 4. Pologne 5. Grèce 6. Slovénie 7. Finlande 8. Italie 9. Serbie 10. Turquie 11.Ukraine 12. Croatie 13. Monténégro 14. Belgique 15. Lituanie 16. Tchèque 17. Israël 18. Bosnie-Herzégovine 19. Estonie 20. Bulgarie 21. Géorgie 22. Hollande 23. Hongrie 24. Grande-Bretagne

L’équipe de l’entraîneur Vincent Collet n’a pas baissé les bras même après la pause, et après neuf points de plus, elle était proche de trois points d’avance (49:46). Les Espagnols ont pris un temps mort et renoué avec une vague de succès dans un match volatil. Après une série de neuf points, ils ont rétabli une avance à deux chiffres.

Dans la partie finale, bien que la France ait essayé d’être dramatique, l’Espagne a continué à maintenir son avance autour du numéro dix. Les joueurs « Les Bleus » ont également payé 19 défaites, les Espagnols en ont eu neuf.

Le bronze est allé à l’Allemagne, qui a remporté une médaille aux Championnats d’Europe après 17 ans. Le meneur Dennis Schröder les a menés à la victoire contre la Pologne avec 26 points. Les 18 points de Michal Sokolowski n’ont pas aidé la Pologne. Après l’or en 1993 et ​​l’argent du championnat 2005, l’Allemagne a fêté sa première médaille de bronze du CE. La Pologne a raté la chance de remporter sa première médaille depuis 1967, mais a tout de même enregistré son meilleur résultat en 51 ans.