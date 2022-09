L’équipe de sauvetage déplace le béluga mourant dans un réservoir d’eau salée

Le béluga, échoué dans la Seine française depuis plusieurs jours, sera transféré mardi dans un bassin d’eau salée, où il sera examiné et soigné par des experts. C’est ce qu’a rapporté l’organisation non gouvernementale Sea Shepherd France.

Les équipes de secours ont jusqu’à présent principalement tenté d’engraisser des cétacés marins perdus pour retrouver de l’énergie et pouvoir revenir de la Seine à la mer à la nage. Il a essayé le hareng congelé et le poisson rouge vivant. Mais le béluga refuse de manger, raconte-t-il Anglais BBC.

L’équipe envisage également d’injecter au béluga des vitamines pour stimuler son appétit et l’aider à terminer son voyage d’environ 100 milles (160 km). Selon les membres de l’équipe, le béluga devait sortir immédiatement de l’eau chaude et stagnante.

Cependant, les moyens d’y parvenir efficacement s’épuisent. « Nous doutons qu’il puisse revenir de lui-même maintenant… Même si nous l’emmenions en bateau, ce serait très dangereux et quelque peu impossible », a expliqué Essemlali. Néanmoins, il a exclu l’euthanasie comme une option possible à ce stade.

Une autre option est de le sortir de l’eau, « l’emmener à la mer pour le nourrir, lui donner des vitamines et faire une biopsie pour connaître ses origines, son état de santé et les causes de sa maladie », a expliqué le responsable de Sea Shepherd. scénarios. Les experts pensent que la santé du cétacé était mauvaise avant même qu’il ne décide de nager dans la rivière.