Le candidat à l’élection présidentielle française Emmanuel Macron a accusé mercredi Marine Le Pen de « s’appuyer sur le pouvoir de la Russie et de Poutine », évoquant des prêts accordés par des banques russes à des opposants d’extrême droite.

Les accusations de Macron contre Le Pen ont été portées lors d’un débat télévisé pour l’élection présidentielle, dont le second tour est prévu le 24 avril.

Accusé d’être dépendant du président russe Vladimir Poutine, le candidat d’extrême droite a répondu qu’il n’avait « pas d’autre dépendance que le remboursement de ses emprunts ».

« Ce que j’ai dit était faux, je suis une femme libre », a déclaré Marine Le Pen.

Concernant la guerre, Le Pen assure qu’il est d’accord avec les sanctions contre l’aligarque. Cependant, il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le blocage des importations de gaz et de pétrole russes, car cela était préjudiciable au peuple français. « On ne peut pas ‘jouer’ avec effort et espoir », a-t-il garanti.

Le Pen a nié les accusations de Macron, qu’il a jugées « fausses et grossièrement malhonnêtes », confirmant qu’aucune banque française ne lui avait accordé de prêts.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont lancé le débat de mercredi en exposant leur proposition de maintien du pouvoir d’achat de la France, mis à mal ces derniers mois par la hausse des prix de l’énergie et les conséquences de la guerre en Ukraine.

Le candidat de droite a déclaré que « la grande puissance de la France, c’est son peuple », ce qui caractérise la France comme une personne forte et créative.

« Je l’ai vu souffrir ces 5 dernières années de la précarité », a déclaré Le Pen, jurant d’être « président tous les jours, pour tout le monde, partout ». « Je serai président du concert rétabli entre la France », a promis le candidat.

De son côté, Emmanuel Macron a reconnu la nécessité « d’améliorer le quotidien dans les secteurs clés ».

« Nous pouvons et devons rendre notre pays indépendant et fort », a déclaré le président français.

Le Pen a initialement défendu sa proposition de réduire la TVA sur toutes les sources d’énergie, de 20% à 5,5%, affirmant qu’entre cela et d’autres mesures, cela pourrait augmenter le revenu net de la famille moyenne de 150 à 200 euros.

L’actuel chef de l’État a souligné les mesures prises par son gouvernement pour stopper les prix du gaz et de l’électricité, mais a déclaré que les réductions de TVA encourageraient la consommation d' »énergie fossile importée ».

Les candidats de droite maintiennent également un âge de départ à la retraite compris entre 60 et 62 ans. « Prendre sa retraite à 65 ans est une injustice », a déclaré Le Pen.

Macron a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’augmenter la taxe et a déclaré qu’il visait à la réduire.

Marine Le Pen a passé le second tour de l’élection présidentielle en France, recueillant 23,2% des suffrages dans les enquêtes d’opinion le 10 décembre, et affrontera à nouveau le président sortant Emmanuel Macron, qui a recueilli 27,8% des suffrages.

Les habitants du lysée (Présidence française) élus La semaine prochaine, les derniers sondages montrent l’avance croissante d’Emmanuel Macron sur Marine Le Pen.