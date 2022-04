« Cynisme moral et politique sans fondement. » Le président français Emmanuel Macron a donc parlé du régime de Vladimir Poutine aujourd’hui. Le chef de l’Elysée a réagi lundi à la proposition du Kremlin de transporter les habitants des villes bombardées vers la Russie via des couloirs humanitaires.

Les relations entre les deux dirigeants ont connu des développements remarquables au cours du mandat de cinq ans de Macron – des tentatives répétées de redémarrage à la situation actuelle dans laquelle le président français est l’un des hommes d’État occidentaux poussant les approches les plus difficiles au Kremlin. Le mardi, par exemple il a déclaréque la France et lui travailleraient pour que les crimes de guerre commis par la Russie soient « connus, jugés et punis ».

« Quand Macron est entré à l’Elysée, il essayait d’établir des relations bilatérales avec Poutine. ‘Mais l’idée est très illusoire, je dirais un peu ridicule. Macron commet donc les mêmes erreurs que Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac ont fait par le passé. Aujourd’hui, il comprend déjà que les relations avec la Russie ne vont pas bien », a déclaré le législateur français Raphaël Glucksmann à Report List dans une récente interview.

Bienvenue sur le tapis rouge à Versailles

Ni les événements de 2014 (annexion de la Crimée et invasion du Donbass par la Russie) ni le fait que Poutine ait soutenu sa rivale Marine Le Pen à l’élection présidentielle de 2017 n’ont pas dissuadé Macron de tenter d’améliorer les relations avec la Russie.

Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois le 29 mai 2017 au château de Versailles, 15 jours seulement après la victoire de Macron au second tour. À ce moment, Poutine est arrivé en France dans une splendeur incroyable – juste à temps pour l’exposition Pierre le Grand, tsar de France, rappelle le favori de Poutine, qui visita la France en mai 1717 et noua avec lui des relations diplomatiques.

Poutine a foulé le tapis rouge à Versailles, ainsi qu’un défilé de la Garde républicaine et des mots enflammés sur Pierre le Grand. Après la poignée de main chaleureuse filmée, les deux politiciens ont discuté de la guerre en Syrie ou de la situation en Ukraine, et les LGBT auraient émergé.

Le résultat des négociations a été insignifiant, Macron annonçant seulement qu’ils étaient d’accord pour des réunions régulières à l’avenir. Radio RTL a décrit la rencontre comme relativement détendue, comme en témoigne le fait de rouler avec les deux leaders dans la voiturette de golf.

Cependant, lors de la conférence de presse après la réunion, Macron a travaillé dur Se pencher en arrière a déclaré aux chaînes de propagande russes Sputnik et Russia Today (TR) : « Avouons-le : Russia Today et Sputnik ne se comportent pas comme des agences de presse et des journalistes, mais comme des organes d’influence et de fausse propagande », a-t-il déclaré à propos de la campagne présidentielle, au cours de laquelle les les médias ont répandu des rumeurs sur les comptes secrets de Macron aux Bahamas. Les réseaux sociaux avaient alors été choqués par une vidéo dans laquelle Macron les critiquait durement et Poutine avait l’air gêné dans le pays.

Une autre réunion, qui a eu lieu en mai 2018, lorsque Macron a accepté l’invitation de Poutine et s’est rendu à Saint-Pétersbourg, avait un ordre du jour très similaire. Les programmes nucléaires de la Syrie, de l’Ukraine et de l’Iran sont également à l’ordre du jour. « Il est fort et intelligent, mais il n’est pas naïf. Je le respecte et le connais », a-t-il déclaré à Mac News quelques semaines avant la réunion de Macron.

En février 2019, une rencontre des deux chefs d’État a accueilli Macron au fort de Brégançon, la résidence d’été du président français. Après la réunion dans le sud de la France, Poutine a exprimé un « optimisme prudent », alors que Macron prévoyait un sommet sur l’Ukraine avec la participation de l’Allemagne et de l’Ukraine elle-même. Encore une fois, c’est la Syrie, où les intérêts des deux pays sont très différents.

Poutine promet l’intégrité territoriale de l’Ukraine

Moins d’un an plus tard, Macron a été invité à Moscou pour célébrer la victoire sur l’Allemagne nazie, mais en raison de la pandémie de coronavirus, les célébrations ont fini par se dérouler sans la participation d’hommes d’État étrangers. Cependant, Poutine a contacté Macron deux jours plus tard par vidéoconférence, et cette fois aussi, des sujets familiers tels que la Syrie, l’Ukraine et l’Iran étaient à l’ordre du jour. Et encore une fois sans vrais résultats.

La dernière réunion a eu lieu le 7 février, alors que l’invasion russe de l’Ukraine était imminente. Macron s’est donc rendu au Kremlin pour négocier et tenter de dissuader Poutine de l’agression prévue de dernière minute. « Le président Poutine m’a assuré qu’il voulait maintenir la stabilité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a déclaré Macron après la désormais célèbre longue table ronde.

Le monde est sûr des assurances de Poutine le 24 février, lorsque la Russie lancera une offensive contre son voisin militairement plus faible et plus petit.

Mais la communication entre les deux hommes n’est peut-être pas encore terminée : « Macron est aujourd’hui le seul chef d’Etat qui est en communication constante avec Poutine. A la demande de Poutine, il faudrait l’ajouter », a déclaré Stanislas Guerini du mouvement gouvernemental Macron République en avant. France Info ! (FREIN).