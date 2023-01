Andrej Babiš a rencontré mardi à Paris le président français Emmanuel Macron. « Je prends l’avion de Brno à Paris, où demain Emmanuel Macron me trouvera dans trente minutes, je serai reçu à l’Élysée. C’est un de mes amis, vous le savez », a-t-il annoncé lundi aux journalistes après l’acquittement d’un tribunal. lui d’accusations de fraude aux subventions sur sa ferme Čapí hnízdo.

L’acceptation par l’un des acteurs clés de l’Europe permettra à Babiš de s’imposer dans la campagne électorale comme une star de la politique européenne. Les petites choses fonctionnent souvent sur les électeurs – et une photo avec Macron peut donner à certains sceptiques le sentiment que le chaotique Babiš est un leader compétent.

Dans le même temps, cela pourrait saper les critiques de l’un de ses adversaires, Petr Pavl, qui a affirmé pendant des mois qu’il se présentait à l’élection présidentielle pour vaincre le « populiste Babiš », dont il comparait le style politique à Viktor Orbán. Même l’autocrate hongrois est « l’ami » de Babiš depuis longtemps – du moins c’est comme ça qu’il en parle, et ils ont partagé un lien fort entre eux au fil des ans.

Pavel s’est récemment rendu en Hongrie, où il a rencontré des médias critiques, des organisations à but non lucratif et des représentants de la société civile. Il voulait attirer l’attention sur la façon dont le Premier ministre hongrois les écrasait systématiquement pour s’emparer de plus de pouvoir – et se définir ainsi comme un contrepoids à Orbán et à son allié Babiš. Le fait que le chef de l’ANO ait maintenant choisi Macron plutôt qu’Orbán à la dernière minute lui permettra d’émousser les accusations de Pavlov.

L’objectif de Babiš est clair. Pourquoi Macron en fait tellement moins. Babiš a déclaré après la réunion qu’ils avaient discuté de la fin de la guerre en Ukraine. L’ancien premier ministre a répété en campagne électorale que la paix doit avant tout se négocier, car c’est ce que son électorat veut entendre. Comment, il ne l’a pas redit, et il ne l’a pas dit même après la conversation avec Macron. La France aide l’Ukraine, en même temps Macron entretient des contacts avec Vladimir Poutine. Babiš n’est pas un « intransigeant » vis-à-vis de la Russie comme l’actuel Premier ministre Petr Fiala, qui est d’accord avec la Pologne et les pays baltes sur une approche dure. Même Macron n’est pas le plus gros faucon – et à travers Babiš, il pourrait chercher à affaiblir la coopération tchéco-polono-balte et ainsi renforcer l’influence française. Ce dernier peut consister dans le fait que la France veut d’une manière ou d’une autre parvenir à un accord de paix avec la Russie, et cela peut être dû en partie à un manque d’accommodement pour les demandes d’armes de l’Ukraine.

Outre la géopolitique évoquée, il peut y avoir des liens personnels derrière la rencontre, Macron et Babis se connaissent, leurs partis sont au Parlement européen dans la même faction politique Renouveler l’Europe. Avec ce geste, le président français voudra peut-être aussi garder ses alliés d’Europe centrale près de son corps pour ses autres projets politiques, que nous ne connaissons pas encore. Si Babiš était élu au château de Prague, il pourrait s’y intégrer, il aurait d’autres chefs d’État européens à ses côtés.

Le pragmatisme peut aussi jouer son rôle, la France veut agrandir la centrale nucléaire de Dukovany en République tchèque. Le gouvernement en décidera, le président tchèque n’a pas cette autorité, mais il peut agir en coulisses comme lobbyiste des intérêts français contre les intérêts américains ou sud-coréens (d’où viennent les autres parties intéressées au règlement).

Quelles qu’en soient les raisons, Macron s’est immiscé dans l’élection présidentielle tchèque par audience. Pour autant que l’on sache, ni Danuša Nerudová ni aucun des autres finalistes potentiels ne verra Petr Pavl. Au lieu d’eux, en ce moment, il parie sur un homme politique qui fait l’objet d’une enquête en France pour des soupçons de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale ; à un homme confronté à d’énormes conflits d’intérêts chez lui et zigzaguant à l’étranger pour soutenir l’Ukraine contre l’agression russe.

N’importe qui peut rencontrer n’importe qui, mais cette fois le président français peut s’excuser et attendre que l’électorat local prenne la décision finale concernant le Château de Prague.