DOCUMENT : Lire le texte de l’accord de Munich signé il y a 80 ans

Accord de Munich

L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie se sont mis d’accord, compte tenu de l’accord de principe intervenu sur le retrait des Sudètes, sur les conditions et les modalités de ce retrait et sur les actions qui en résultent, et se déclarent individuellement responsables d’assurer le mesures nécessaires à la sécurité.

1. L’évacuation commencera le 1er octobre.

2. Le Royaume-Uni, la France et l’Italie ont convenu que l’évacuation du territoire aurait lieu le 10 octobre, sans endommager les installations existantes, et que le Gouvernement tchécoslovaque serait responsable de l’évacuation sans endommager les installations.

3. La méthode d’évacuation sera déterminée en détail par un comité international composé de représentants de l’Allemagne, de l’Angleterre, de la France, de l’Italie et de la Tchécoslovaquie.

4. L’occupation progressive de la majeure partie de l’Allemagne par les divisions allemandes commencera le 1er octobre. Les quatre zones indiquées sur la carte ci-jointe seront occupées par les divisions allemandes dans l’ordre suivant :

Certaines zones marquées I les 1er et 2 octobre, certaines zones marquées II les 2 et 3 octobre, certaines zones marquées III les 3, 4 et 5 octobre, certaines zones marquées IV les 6 et 7 octobre.

Les territoires restants à caractère allemand seront bientôt déterminés par le comité international susmentionné, et les divisions allemandes les occuperont au plus tard le 10 octobre.

5. Le comité international mentionné au § 3 déterminera le territoire sur lequel aura lieu le plébiscite. La programmation internationale occupera cette zone jusqu’à la fin du plébiscite. Le même comité détermine la modalité dans laquelle le plébiscite aura lieu, laquelle modalité du plébiscite sarrois sera considérée comme base. Le comité déterminera également la date du plébiscite; cependant, ce jour ne peut pas être postérieur à la fin novembre.

6. Le comité international procédera à la démarcation définitive des frontières. Ce Comité se réserve le droit de proposer aux quatre puissances, Allemagne, Grande-Bretagne, France et Italie, dans des cas exceptionnels une légère dérogation aux désignations strictement ethnographiques des territoires, que ceux-ci soient transférés sans plébiscite.

7. Des droits facultatifs de réinstallation à destination et en provenance de la zone cédée sont présumés. L’option doit être exercée dans un délai de six mois à compter de la conclusion du présent accord. Les détails des options seront déterminés par le comité germano-tchécoslovaque, qui examinera les procédures visant à faciliter les échanges de population et clarifiera les problèmes sous-jacents qui découleront de cet échange.

8. Le Gouvernement tchécoslovaque libérera des corps militaires et de police tous les Allemands des Sudètes qui souhaitent être libérés dans un délai de quatre semaines à compter de la date de conclusion du présent accord. Au cours de la même période, le gouvernement tchécoslovaque devait libérer tous les prisonniers allemands des Sudètes purgeant des peines de prison pour délits politiques.

Munich 29 septembre 1938

Adolf Hitler

Neville Chamberlain

Benito Mussolini

Edouard Daladier

Leurs Excellences le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de la France ont accepté l’accord au motif qu’ils appuyaient l’offre contenue au paragraphe 6 de la proposition anglo-française du 19 septembre, concernant les garanties internationales des nouvelles frontières de l’État de Tchécoslovaquie contre une attaque non provoquée.

Dès que le problème des minorités polonaise et hongroise en Tchécoslovaquie sera résolu, l’Allemagne et l’Italie donneront également des garanties à la Tchécoslovaquie.

Les quatre premiers ministres présents ont convenu que le comité envisagé dans l’accord d’aujourd’hui serait composé du secrétaire d’État du ministère allemand des Affaires étrangères, des ambassadeurs britannique, français et italien accrédités à Berlin et d’un membre à nommer par le gouvernement tchécoslovaque.

Les chefs de gouvernement des quatre puissances ont déclaré que la question des minorités polonaise et hongroise en Tchécoslovaquie, si elle n’était pas résolue dans les trois mois par un accord entre les gouvernements respectifs, ferait l’objet d’une autre réunion des chefs de gouvernement des quatre puissances. . présente ici.

Toutes les questions soulevées par le transfert de territoires relèvent de la compétence du comité international.

Déclaration germano-britannique

Nous, le Führer allemand et le chancelier et Premier ministre britannique, avons eu une autre réunion aujourd’hui et avons convenu de reconnaître que la question des relations anglo-allemandes est d’une grande importance pour les deux pays et l’Europe.

Nous considérons l’accord signé hier soir et l’accord naval anglo-allemand comme un symbole de la volonté de nos deux pays de ne plus jamais se faire la guerre.

Nous avons décidé que la méthode de consultation sera la méthode retenue pour le règlement de toutes les questions intéressant nos deux pays, et nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour éliminer les sources possibles de divergences et contribuer ainsi à assurer la paix en Europe.

30 septembre 1938

Adolf Hitler

Neville Chamberlain