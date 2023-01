EN LIGNE : Le dernier débat télévisé – tout savoir sur les candidats

21h37 Fin du débat sur TV Nova

21:36 Monika Babišova :

Mon mari est entré en politique pour aider les gens à vivre une vie meilleure et les a toujours soutenus

21h35 Eva Pavlova :

Rappelons-nous les paroles de l’hymne, imaginez la République tchèque comme un endroit où vivre dignement

21:34 Monika Babišova

Je me sens déchiré, j’ai rencontré de bonnes personnes pendant la campagne, mais en même temps, nous avons failli perdre la vie.

L’épouse de Babiš a de nouveau fait allusion à l’incident avec des menaces de mort ou une enveloppe remplie de balles réelles.

21:33 Les femmes des candidats sont venues au studio, elles ont des questions

21h30 Babiš : nous énervons toujours les gens, j’apprécie le travail acharné et la volonté d’atteindre les objectifs

Lui et sa femme auraient élevé leurs enfants de manière très responsable, il voulait qu’ils vivent une vie honnête et honnête. Selon Pavel, l’important est qu’ils ne mentent pas et qu’ils soient justes.

21:25 Que diriez-vous à votre fils s’il décidait de défendre un de nos alliés avec un fusil à la main ? Je persuaderai mon fils de ne pas faire la guerre. Nous faisons toujours peur aux gens, a déclaré Babiš

Pavel a déclaré que son père était fier de lui pour être allé à la guerre dans les années 1990. Babiš a réitéré qu’il voulait avant tout la paix.

« Une autre guerre. Qu’est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c’est la troisième guerre mondiale ? Qu’est-ce que je vais dire à mon fils ? Bien sûr que je vais le dissuader, bien sûr que je vais dissuader mon fils… au pire… . J’y serais allé moi-même. Mais c’est un non-sens absolu. Cela effraie à nouveau les gens », a déclaré Babiš.

21:22 Petr Fiala malgré le fait, je serais heureux de le conseiller gratuitement, dit Babiš

Je vais essayer de convaincre le Premier ministre en personne, pas par les médias, a ajouté le président de l’ANO. Selon Pavel, il n’est pas juste d’intervenir dans le gouvernement pendant une campagne et de le qualifier de mauvais ou d’antisocial.

21:20 Babiš : le gouvernement prend l’argent du peuple et ne veut pas le lui rendre

Selon lui, Pavel « n’a rien compris ». « Notre gouvernement rend les choses moins chères pour les gens, puis le gouvernement Fial rend les choses plus chères pour les gens », a déclaré Babiš.

21:15 Sur l’inflation et le rôle de la CNB

La CNB a-t-elle été à la hauteur de son rôle lorsqu’elle n’a pas relevé les taux d’intérêt en raison d’une inflation élevée, a demandé Lenka Zlámalová, commentatrice à Echo24 et Echo Weekly, aux candidats. Selon Pavel, l’approche de la CNB et de la BCE européennes est lente et, à cause de cela, nous connaîtrons une inflation élevée plus longtemps. Selon Babiš, la CNB a échoué, à son avis, elle a causé des pertes aux citoyens et aux entrepreneurs avec des taux d’intérêt élevés. « Tout faux, ce sont des théoriciens », a-t-il dit. Selon Babiš, si le président comprend la fonction de la banque centrale, il ne nommera pas des personnes qui « détruisent » l’économie là-bas.

21:11 Babiš : Pavel n’a pas raison, nous devrions essayer de négocier la paix, ce n’est pas irréaliste

21:10 Selon Pavel, les sommets de paix sont désormais irréalistes

Saluer chaque Premier ministre et président n’est pas la voie, son essence réside dans l’OTAN, a déclaré Pavel. Le nouveau président devrait bientôt parler à notre ambassadeur auprès de l’OTAN.

21:07 À quoi ressemblera un sommet de paix en Ukraine selon Babiš : Je ne négocierai jamais avec Poutine, affirme Babiš

Selon Babiš, tous les principaux dirigeants, européens et américains, doivent se rencontrer et s’entendre s’ils veulent parvenir à des négociations de paix entre l’Ukraine et la Russie. « Je n’offrirai que notre beau château de Prague pour le sommet », a déclaré Babiš. Il aurait discuté avec Macron en France de sujets qu’il ne divulguerait pas publiquement.

21:05 Les deux candidats soutiennent le mariage homosexuel, ils divergent sur l’euthanasie

Babiš opposera son veto à une loi sur l’euthanasie parce qu’il dit qu’il « croit aux miracles ».

20:55 Babiš : la campagne est très importante, nous avons besoin de l’autosuffisance alimentaire

Selon Pavel, même les subventions agricoles non destinées aux investissements ne devraient pas dépasser une certaine limite. Selon Babiš, en tant que République tchèque, nous avons mal négocié les conditions d’entrée dans l’UE dans l’agriculture.

20:52 Faut-il imposer des frais de scolarité dans les universités ?

Frais de scolarité plus élevés : les deux candidats s’accordent à dire que certainement pas dans l’état actuel

20h50 Changement de TVA : nous avons des aliments chers, je ne sais pas pourquoi le gouvernement n’a pas réduit la taxe alimentaire à zéro comme en Pologne, dit Babiš

Selon Pavel, le système de TVA devrait être simplifié en réduisant le nombre de tarifs à deux seulement. C’est ce pour quoi se bat le ministre des Finances Zbyněk Stanjura. Selon Babiš, cela rendra automatiquement certains articles plus chers.

20:45 Augmentation de l’impôt personnel : Babiš le réduira, Pavel sur la clôture

« Sous notre gouvernement, nous avons toujours réduit les impôts, grâce à cela, les gens peuvent désormais fonctionner sous le gouvernement Fial », affirme Babiš. Pavel n’était pas sûr qu’une augmentation des impôts pour les particuliers aurait l’effet escompté.

20:40 Babiš : le gouvernement ne dit pas la vérité au peuple, nous ne sommes pas redevables

« La plupart des propositions du Conseil économique national du gouvernement sont pour moi inacceptables, je rejetterai toute modification du système de retraite », a déclaré l’ancien Premier ministre. Selon Pavel, la réforme des retraites est urgente, le gouvernement doit immédiatement la mettre en œuvre.

20:35 Le gouvernement de Petr Fiala tombera-t-il ?

Selon Babiš, le gouvernement de Petr Fiala ne tombera pas car il conservera des « bureaux rentables », Pavel continuera selon la Constitution s’il n’y a pas de confiance dans le gouvernement.

20h30 Babiš, en tant que président, proposera bientôt au ministre Černochová de limoger le chef d’état-major général Řehko

Selon l’ancien Premier ministre, Karel Řehka n’a pas besoin de parler de guerre. Pavel, en revanche, a défendu Řehka, il croyait qu’il se comportait correctement. Le général Řehka a déclaré ces derniers jours que si une guerre entre l’OTAN et la Russie avait lieu du côté oriental de l’alliance, les soldats professionnels ne seraient pas suffisants pour accomplir la tâche. Ainsi l’Etat doit procéder au moins à une mobilisation sélective.

20:28 Selon Babiš, Pavel est le « candidat clair du gouvernement » et, comme le gouvernement, il ne devrait pas pouvoir « aider les citoyens »

20:27 Babiš : Je suggérerais au Premier ministre ce qu’il devrait faire pour le peuple, par exemple nationaliser ČEZ et rendre l’électricité moins chère

Selon Pavel, on ne peut pas être d’accord avec le gouvernement sur tout, mais la meilleure solution est toujours de parvenir à un consensus ou à un compromis. Selon lui, une société saine d’esprit ne devrait pas permettre que son gouvernement soit renversé.

20h25 Intervention dans la nomination des ministres :

Pavel se méfiera des candidats du SPD. Selon Babiš, le SPD n’était pas un parti extrémiste, bien que certains l’aient décrit, ainsi que ses électeurs, comme « antidémocratiques ».

20:20 Les politiciens au gouvernement peuvent-ils être poursuivis ?

Babiš nommera un Premier ministre pénalement accusé, s’il ne s’agit pas de poursuivre une activité politique, Pavel procédera conformément à la loi et au jugement individuel

20:18 Concernant la nomination du nouveau président de la Cour constitutionnelle : Pavel et Babiš ne sont pas d’accord pour que Zeman le nomme également

20:15 Michal Kocáb parle du passé communiste des deux candidats, pour lesquels il n’a pas pu être élu pour cette raison

Babiš rejette le fait qu’il aura un poste lucratif sous le socialisme. Tout ce qu’il a fait après la révolution était « d’améliorer la vie de tous les citoyens ». Il a également nié avoir bénéficié de son implication dans des entreprises de commerce extérieur. Pavel a également nié avoir déjà servi le régime.

20:10 Pavel Babiš ne blâme pas les fausses nouvelles

Pavel : rien n’indique que la nouvelle de ma mort vienne de l’équipe d’Andrej Babiš, l’affaire est entre les mains de la police et je n’accuse personne. Selon Babiš, « seuls les imbéciles » devraient transmettre le message.

20:07 Pavel: après avoir voyagé à travers le pays, j’ai réalisé que le désir de ma candidature était là et fort, c’est pourquoi j’ai finalement décidé de le faire

20:05 Babiš : même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas que nous aurions un gouvernement aussi terrible, c’est pourquoi je me présente aux élections

Selon Babiš, si Pavel gagne, le gouvernement de Petr Fiala aura le pouvoir absolu.

20:02 Pavel mentionne la fausse nouvelle de sa mort dès le début du débat

« Pak Babiš et moi voulons montrer au public que nous aussi nous pouvons nous amuser », a déclaré Pavel. Babiš a également condamné les fausses nouvelles et les attaques et a été d’accord avec la « décence ».

20:01 Petr Pavel commence par une déclaration

Il y a déjà beaucoup de choses dégoûtantes – il faut montrer qu’on peut s’amuser normalement, disait Pavel au tout début.

19:55 Lorsque Babiš arrive au débat, il dénonce l’agressivité de la réunion et les fausses nouvelles sur la mort de Pavlo.

19:50 Petr Pavel fera une courte déclaration au départ

Le candidat à la présidentielle Petr Pavel voudrait demander au modérateur du débat d’aujourd’hui sur Nová Rey Koranteng de lui donner l’occasion de faire une brève déclaration. Il a dit à Nova TV quand il est arrivé. L’adversaire de Pavlo, l’ancien Premier ministre Andrej Babiš (ANO), espérait que la paix viendrait après l’élection d’un nouveau président.

19h40 Le dernier débat présidentiel télévisé va commencer, les deux candidats sont arrivés

Les invités du débat étaient Lenka Zlámalová, commentatrice du Weekly Echo, et le politologue et sociologue Jan Herzmann.