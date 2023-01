Plíšková a détruit un autre adversaire et était en quart de finale. Le voyage de rêve de Fruhvirt touche à sa fin

La joueuse de tennis Karolína Plíšková a battu la Chinoise Zhang Shuai 6:0, 6:4 au Grand Chelem de l’Open d’Australie et s’est qualifiée pour les quarts de finale en simple en tant que seule participante tchèque. Les 30 meilleures du tournoi rencontreront la Polonaise Magda Linette, qui a battu la numéro quatre mondiale Caroline Garcia de France 7:6, 6:4.

En revanche, Linda Fruhvirtová, 17 ans, a terminé le match, s’inclinant en huitièmes de finale face à la Croate Donna Vekičová 2:6, 6:1, 3:6 après plus de deux heures de jeu.

Plíšková, 30 ans, a battu Zhang Shuai même lors du huitième match entre eux. Il a dominé les duels en 57 minutes et n’a toujours pas perdu un set dans le tournoi. Il disputera les quarts de finale pour la quatrième fois à Melbourne. La dernière fois qu’il figurait parmi les huit meilleurs joueurs ici, c’était en 2019, lorsqu’il a atteint les demi-finales. L’année dernière, Plíšková n’a pas participé au premier tournoi du Grand Chelem de la saison en raison d’une blessure à la main.

« J’ai bien commencé le match. Je jouais très agressif et tout allait bien pour moi dans le premier set. Ensuite, j’ai peut-être ralenti, mais mon adversaire s’est amélioré aussi. Je suis content d’avoir été jusqu’au bout, car le deuxième le set aurait pu se terminer de toute façon. » a-t-il déclaré dans une interview au tribunal de Plíšková.

L’ancien numéro un mondial Plíšková insiste sur le fait qu’il est en bonne forme face à son rival chinois depuis longtemps. Dans le jeu, il a joué 33 victoires et a récolté douze as.

« L’année dernière a été très difficile. Je regrette de ne pas avoir joué à l’Open d’Australie car c’est mon tournoi préféré. C’est difficile de revenir en forme après une blessure, mais je suis content de jouer à nouveau au niveau que je veux être. » . D’après mes progrès, je suis heureux d’avoir atteint les quarts de finale et j’espère rester ici beaucoup plus longtemps », a déclaré Plíšková.

Plíšková a clairement dominé la vingt-troisième tête de série dans le premier set et après 22 minutes a donné à Zhang Shuai une « noix ». Dans le deuxième set, la Chine est revenue et a pris une avance de 4:2 après une pause réussie. Depuis lors, cependant, Plíšková n’a autorisé que deux balles et avec quatre matchs de suite, il a dressé un duel pour se qualifier.

Elle est en quart de finale du Grand Chelem pour la onzième fois et affrontera Linette pour la troisième fois en cinq mois. « J’ai joué deux fois avec lui l’an dernier, donc ce n’est pas nouveau. Mais nous devons être prêts », a ajouté Plíšková.

La talentueuse Fruhvirtová ne s’est pas classée parmi les huit premières après sa défaite contre Vekičová, mais malgré cela, elle a amélioré son maximum en Grand Chelem lors de ses débuts à l’Open d’Australie.

Son meilleur résultat à ce jour est la deuxième manche de l’US Open de l’année dernière. La native de Prague a battu la paire australienne Jaimee Fourlisová et Kimberly Birrellová dans le tournoi, puis elle a également battu sa compatriote Markéta Vondroušová.

Vekičová, de neuf ans son aînée, a bien commencé le match et a remporté le premier set grâce à trois breaks. Cependant, dans le deuxième set, Fruhvirtová a servi à 100% et a forcé une continuation après que deux des services de son adversaire aient été brisés.

Le moment décisif est venu à la fin du troisième set, lorsque Vekičová a remporté le break à 5:3 et a ensuite servi pour avancer. La Croatie a récolté 42 balles gagnantes, Fruhvirtová a enregistré 11 doubles fautes.

Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková conservent leurs chances de défendre le double. La meilleure paire de têtes de série s’est qualifiée pour les quarts de finale après avoir battu la paire géorgienne-américaine d’Oksana Kalashnikova, Alycia Parks 6-0, 6-3. Markéta Vondroušová et Miriam Kolodziejová ont perdu contre la paire ukrainienne-roumaine Marta Kosťuková et Elena-Gabriela Ruseová 3:6, 4:6.

Djokovic attend Rublev

Le Serbe Novak Djokovic s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie et continue d’alimenter les espoirs d’un titre du 10e anniversaire à Melbourne. En lice pour une promotion dans les huit derniers, il a battu le co-animateur Alex de Minaur 6: 2, 6: 1, 6: 2, et son prochain adversaire était le top cinq du tournoi, Andrej Rubljov. Après une finition spectaculaire, le Russe a battu Dane Holger Rune 6: 3, 3: 6, 6: 3, 4: 6, 7: 6.

Chez les femmes, la quatrième tête de série, Caroline Garcia, de France, a terminé, s’inclinant face à la Polonaise Magda Linette 6:7, 4:6. Le natif de Poznań, 30 ans, affrontera Karolína Plíšková en quart de finale.

Aryna Sabalenková de Biélorussie a également poursuivi. La cinquième tête de série a battu la Suissesse numéro dix mondiale Belinda Bencicová 7:5, 6:2 et n’a perdu aucun set même lors de son huitième match de l’année. Elle est en quart de finale de l’Open d’Australie pour la première fois et affrontera Linda Fruhvirtova Donna Vekičová de Croatie dans les quatre derniers.

Djokovic, 35 ans, qui avait eu un problème à la cuisse lors du match précédent, a balayé De Minaur, 22e tête de série, en deux heures et sept minutes. « J’ai joué mon meilleur match de l’année jusqu’à présent. Je ne ressens aucune limite. Merci beaucoup à mon équipe médicale, aux physiothérapeutes et à Dieu. Je suis content de la façon dont j’ai bougé et joué aujourd’hui », a déclaré Djokovic.

Il n’a pas offert une seule balle de break à De Minaur, qui avait onze ans son cadet, mais à la place, il s’est cassé six fois lui-même. Le Serbe continue d’avoir des chances de remporter un 22e titre du Grand Chelem, ce qui égalerait le détenteur du record Rafael Nadal.

Tournoi de tennis du Grand Chelem de l’Open d’Australie à Melbourne (courts durs, subventions de 76,5 millions AUD) :

Femme:

Simples – huitièmes de finale : Pliskova (30-République tchèque) – Zhang Shuai (23-Chine) 6:0, 6:4, Vekicová (Croatie) – L. Fruhvirtova (République tchèque) 6:2, 1:6, 6:3, Linetteová (Pol.) – Garciaová (4-Fr.) 7:6 (7:3), 6:4, Sabalenková (5-Běl.) – Bencicová (12-Suisse) 7:5, 6:2.

Double – huitièmes de finale : Krejčíková, Siniakova (1-CR) – Kalashnikova, Parksova (Géorgie/États-Unis) 6:0, 6:3, Kostyukova, Ruseova (Ukraine/Roumanie) – Kolodziejova, Vondrousova (République tchèque) 6:3, 6:4.

Homme:

Simples – huitièmes de finale : Djokovic (4-Serbie) – De Minaur (22-Aust.) 6:2, 6:1, 6:2, Paul (USA) – Bautista (24-Sp.) 6:2, 4:6, 6:2 , 7:5, Rublyov (5-Russie) – Runes (9-Dan.) 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), Shelton (USA) – Loup 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Double – huitièmes de finale : Chardy, Martin (Fr.) – Molčan, Lumière (SR/CZ) 7:6 (7:2), 6:3.

cadets :

Simples – 2e tour : Fonseca (Brésil) – viorne (République tchèque) 7:5, 6:3.

Double – première mi-temps : Marinkov, Viiala (Australie) – Philippe, Saleté (CZ) 6:1, 3:6, 10:8, Réparation, viorne (Allemagne/République tchèque) – Jones, Matsuoka (Japon) 7:5, 6:3, Frusina, Hrazdil (US/CZ) – Jang U-hyok, Hattori (Corée/Japon) 2:6, 7:6 (7:3), 10:4.

petite fille :

Simples – 2e tour : Valentinova (CZ) – Jones (Australie) 4:6, 6:3, 6:1.