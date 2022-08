En France, ils ont commencé à enquêter sur Babi à cause de sa villa

Selon des journalistes d’investigation, Babi a utilisé une série de transactions financières complexes par le biais de sociétés offshore pour acquérir des biens immobiliers.

Les médias français ont commencé à enquêter sur les actifs de Babi l’automne dernier après la fuite de documents classifiés, appelés les Pandora Papers. À cette époque, les journalistes ont découvert que de nombreux chefs d’État et de gouvernement cachaient leurs actifs derrière des sociétés cachées dans des paradis fiscaux.

Selon l’article du Monde de vendredi, à cause des Pandora Papers, Babi a échoué aux élections législatives de l’année dernière et a perdu le poste de Premier ministre.

Le PNF a confié l’enquête à l’Office central pour l’éradication de la corruption et des abus financiers et fiscaux (OCLCIFF), écrit Le Monde. Le bureau enquête sur les conditions dans lesquelles Babi a acquis un grand domaine à Mougins (dans les Alpes-Maritimes), plus à l’intérieur des terres de la ville de Cannes.

C’est conforme à la loi, affirme Babiš

Vendredi, Babi a réitéré son affirmation antérieure selon laquelle tous les achats immobiliers en France sont effectués conformément à la loi. « Je ne peux que répéter une fois de plus que tous les achats immobiliers sont effectués conformément à la loi. Je ne connais pas les détails, je n’ai eu des informations que par les médias », a-t-il déclaré.

Déclaration d’Andrej Babi sur l’immobilier en France

Selon Le Monde, en septembre 2009, Pigs a effectué des achats via une chaîne de sociétés offshore. Deux propriétés, dont une villa de luxe sur un terrain de trois acres, ont été achetées par la société monégasque, selon l’acte ; détenue par une société offshore des États-Unis. Cette propriété coûte 14 millions d’euros (340,8 millions de couronnes).

Le contrat d’achat, consulté par Le Monde, précise que ce montant est « payé en espèces », ce qui peut aussi être compris comme un virement normal. Cependant, des documents des Pandora Papers indiquent que la société américaine Pig a utilisé un prêt de 15 millions d’euros auprès d’une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques pour financer l’achat de la maison de Mougins. Cependant, les documents officiels français ne mentionnent pas ces prêts, précise le journal.

Selon Le Monde, les enquêteurs devraient tenter de comprendre le but de cet accord et découvrir pourquoi Babi est propriétaire de sociétés de crédit et de structures qui empruntent de l’argent. L’enquête sera compliquée car les événements décrits datent de plusieurs années et peuvent être limités dans le temps.

« L’utilisation de sociétés étrangères dans les paradis fiscaux et les prêts clandestins peuvent représenter des cas de blanchiment d’argent pour dissimuler leurs origines, qui sont encore inconnues », écrit Le Monde.

Le Centre national tchèque de lutte contre le crime organisé (NCOZ) enquête également sur l’affaire, mais la télévision tchèque a déclaré en février qu’elle n’avait trouvé aucune infraction pénale dans les actions de Pig.

« Concernant votre question, je ne peux que me référer à notre déclaration aux médias de février 2022 selon laquelle, sur la base de l’enquête menée, les policiers du NCOZ ont conclu que les actions de l’ancien Premier ministre de la République tchèque ne peuvent être considérées comme des soupçons contre la commission d’infractions pénales commises sur le territoire de la République tchèque. , lorsque nous avons transmis les informations que nous avons trouvées aux autorités policières d’autres États membres de l’UE », a déclaré vendredi à TK Jaroslav Ibehej, porte-parole du siège. Selon Deník N, la conclusion tchèque a été transmise à la France.

Selon le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Pig a envoyé environ 380 millions de couronnes via sa société offshore pour acheter un bien immobilier sur la Côte d’Azur. Dans les documents liés à l’affaire, selon le site Investice.cz, il n’a pas mentionné qu’il détenait des actions dans des sociétés étrangères.

L’ancien Premier ministre a précédemment nié avoir fait quoi que ce soit d’illégal dans le cadre de cette affaire. Il a affirmé qu’il avait fait des prêts il y a des années qui étaient correctement imposés et qu’il avait suivi les conseils du courtier lors de ses achats. Il admet qu’en tant qu’homme politique il n’agirait pas ainsi, mais se défend qu’il n’était pas encore homme politique au moment de l’échange.

« Cet agenda judiciaire n’empêche pas l’ancien Premier ministre et actuel député de faire campagne dans tout le pays pour l’élection présidentielle de 2023, même s’il n’a pas officiellement annoncé sa candidature. Cette tournée a été marquée par des manifestations et des tensions entre opposants et supporters », rapporte le quotidien français Le Monde dans un contexte tchèque.