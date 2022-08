« Le gouvernement d’Andrej Babi nous a rendus plus dépendants de la Russie. Il utilise les mêmes mots que le dictateur Poutine – fascistes et nazis », a été sévèrement critiqué l’ancien Premier ministre, chef de la Chambre des députés, Markéta Pekarová Adamová (TOP09). dans l’émission Parti de Terezia Tománková sur CNN Prima News. En outre, le club parlementaire du mouvement d’opposition ANO souhaite envoyer une lettre ouverte au Premier ministre Petar Fial (ODS) avec une demande de remplacement du ministre de l’Intérieur Vít Rakušan (STAN) en raison des contacts du chef actuel. l’officier des renseignements civils Petr Mlejenko avec le lobbyiste accusé Michal Redl, a déclaré la chef du club Alena Schillerová.

L’ancien ministre Schiller n’a pas exclu de convoquer un vote de défiance au cabinet de la RPD. L’ensemble de l’opposition dispose d’une minorité de 92 voix dans la RPD, ce qui n’est pas suffisant pour un vote de défiance. L’opposition ANO compte 72 députés, le SPD en a 20. C’est le désespoir », a répondu Schillerová aux propos du président de la RPD Pekarová Adamová.

Le président de l’ANO et ancien premier ministre, Andrej Babi, a laissé entrevoir un possible vote de défiance samedi dans des propos publiés par le quotidien MfDNES, si Fiala n’avait pas convoqué l’Autrichien. Fiala a déclaré que la voix de Babi lui donnait l’impression que le chef de l’ANO devait dissimuler ses affaires pénales en République tchèque et en France. L’Autrichien a déclaré à Radiožurnál qu’il ne voyait aucune raison à sa démission du gouvernement.

La République tchèque est le pays qui connaît la croissance la plus rapide Lenka Zlamalova 9 août 2022 GOUVERNEMENT PASSIF ET CNB







Selon le mouvement ANO, des contacts répétés avec Redl ont disqualifié Mlejnek pour le poste de chef du Bureau des relations extérieures et de l’information (ÚZSI), mais l’Autrichien n’a toujours pas l’intention de le licencier. « Nous en discuterons la semaine prochaine. Je suppose que nous enverrons une lettre ouverte au Premier ministre pour régler d’urgence la situation et apporter un changement au poste de ministre de l’Intérieur », a déclaré Schillerová au sein du Parti.

Mme Pekarová Adamová elle-même a déclaré que les politiciens devraient contribuer à apaiser la convoitise. Bien sûr, les visuels « infernaux » de Poutine et moi (je n’ai jamais eu affaire à lui, contrairement à Nečas et Topolánek) y contribueront beaucoup. — Andrej Babis (@AndrejBabis)

14 août 2022

Par ailleurs, la présidente de la Chambre des députés Markéta Pekarová Adamová (TOP09) s’est également fait remarquer au sein du Parti contre le président du mouvement ANO et ses communications avec le public et les journalistes. « Le gouvernement d’Andrej Babi nous a rendus plus dépendants de la Russie. Il utilise les mêmes mots que le dictateur Poutine – fascistes et nazis », le patron de TOP09 n’a pas ménagé les mots tranchants avec des références claires aux propos de l’ancien Premier ministre, qui qualifiait ses adversaires de « nazis et fascistes ».

« Il respecte pleinement les deux millions d’électeurs qui ont voté pour le gouvernement de coalition aujourd’hui », a ajouté Pekarová Adamová. « La campagne antibi ne va pas payer les factures des gens. C’est du désespoir », a déclaré Schiller.

Torture et enterrement secret des enfants ? Les centaines de tombes anonymes du Canada pourraient être un canular Ondrej Migol 10 août 2022 CAS DE L’ÉCOLE DE LOGEMENT







« Vous vous donnez vraiment des coups de pied. Vous dites une chose et en faites une autre. Ça sonne bien, mais j’ai exprès montré le panneau d’affichage parce que j’ai dit que c’était dans le mauvais sens », a ajouté l’ancien ministre des Finances.

Andrej Babi, fondateur du mouvement ANO, s’est opposé aux accusations selon lesquelles Babi aurait utilisé « les mêmes mots que le dictateur Poutine ». « Mlle Pekarová Adamová elle-même a dit que les politiciens devraient contribuer à apaiser la convoitise. Bien sûr, les visuels « enfer » de Poutine et moi (je n’ai jamais eu affaire à lui, contrairement à Nečas et Topolánek) y contribueront beaucoup », a écrit Babi sur Twitter. , a ajouté qu’il a signé les paroles d’Alena Schillerová à Partia dimanche.

« Je pense que nous pouvons tous voir que la campagne de BERSAMA provoque l’agression et divise la société », a déclaré l’ancien Premier ministre.

Décès du dernier islamo-bolchevique, l’une des figures les plus méprisées de l’histoire moderne Martin Weiss 14 août 2022 08:50 ZAWAHIR ET LE MONDE







L’Autrichien a précédemment déclaré qu’il était au courant des contacts avec Redl avant la nomination de Mlejnek et qu’il n’avait aucune objection, car la relation entre les deux hommes était du travail. Il considère le nouveau directeur de ZSI comme un professionnel au profil respectable et ne partage pas l’opinion selon laquelle le simple contact avec des personnes en difficulté discrédite automatiquement une personne. Selon lui, la seule raison du licenciement de Mlejnek était si Mlejnek n’avait pas obtenu de permis secret.

Fiala et d’autres dirigeants de la coalition veulent également parler à l’Autriche de la situation la semaine prochaine. Cela a également été confirmé dans l’émission d’aujourd’hui par la présidente de la Chambre des représentants, Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), qui a supposé que si quelque chose empêchait Mlejnka d’obtenir une habilitation de sécurité, elle ne l’obtiendrait pas.

Au moins 101 votes parlementaires sont nécessaires pour renverser le gouvernement lors d’un vote de défiance. L’opposition ANO et SPD ont 92 voix sur les 200 membres du DPR, la coalition gouvernementale des citoyens démocrates, le Parti populaire, TOP 09, Pirates et STAN en ont 108. Le Premier ministre ne révoque pas directement les ministres, mais selon la constitution propose leur renvoi au président.

La République tchèque est le pays qui connaît la croissance la plus rapide Lenka Zlamalova 9 août 2022 GOUVERNEMENT PASSIF ET CNB







Le serveur Seznam Zprávy a rapporté cette semaine des contacts réguliers entre Redl et le nouveau chef de ZSI Mlejnek. Jeudi, il a écrit que selon lui informations GIBS a commencé à enquêter sur les soupçons selon lesquels Mlejnek aurait fourni des informations policières sensibles à des groupes autour de Redlo, ce que Babi a également mentionné dans l’article d’aujourd’hui. Cependant, l’inspection s’est opposée à cette information vendredi et a déclaré qu’en raison de la fuite d’informations dans l’affaire du dosimètre, l’inspection n’a pas enquêté sur le chef du renseignement ni engagé de procédure pénale dans laquelle un membre du ZSI apparaîtrait comme suspect.

Mlejnek a déclaré au serveur Seznam Zprávy qu’il connaissait Redl depuis 2012. Il l’aurait soi-disant rencontré une ou deux fois par an. À l’époque, Mlejnek travaillait pour la société Techniserv, qui fournissait et installait des systèmes technologiques et soumissionnait fréquemment pour des contrats avec l’État. Selon lui, la raison, en tant qu’homme d’affaires, il a demandé des commandes pour son entreprise, mais pas par son intermédiaire.

Décès mortels dans la Silicon Valley. La technologie a dominé le mythe. A qui se frotte-t-on aujourd’hui ? Tereza Matejčková 12 août 2022 A ENCORE ÉCHOUÉ, ÉCHOUÉ MIEUX