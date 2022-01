En Europe, ils ont confirmé que Zinedine Zidane était proche de remplacer Pochettino au PSG

En Espagne, on dit qu’il pourrait y avoir un changement d’entraîneur au PSG Photo : Getty Images

La pression au PSG est liée aux attentes générées par un effectif chargé de chiffres. Dans une équipe qui compte des stars internationales comme Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Marco Verratti, Entre autres, espérez réaliser ce que vous voulez Ligue des champions réaliser les rêves des fans.

Pourtant, Mauricio Pochettino Il n’a pas réussi à former l’échafaudage attendu sur le terrain et la production des joueurs français n’a pas satisfait les supporters. Si le leadership en Ligue 1 confirme le potentiel des représentants parisiens (meilleur joueur avec 34 points, produit de onze victoires, un nul et une défaite), sur la scène internationale quelques doutes ont surgi sur la possibilité de conquérir vieux continent.

Dans ce contexte, Zinedine Zidane, ancien entraîneur Real Madrid, sera vu dans Paris Saint Germain, bien qu’il puisse aussi descendre dans Manchester United, car selon les publications de plusieurs médias sportifs européens, les clubs français étaient visés par les deux institutions. « Après avoir quitté la direction technique du Real Madrid la saison dernière, Zizuo est sur le point de revenir à la direction en Europe et son avenir pourrait se situer entre le PSG et Manchester United. » annonce le journal Corrier dello Sport.

Dans la même veine, 10 Sports, soyez assuré que Zidane C’est le « grand rêve du Paris Saint-Germain » de Leonardo et Cheikh Al Khelaifi remplacer Mauricio Pochettino qui ont « perdu la foi ».

Cette Manchester United, quant à lui, a entretenu un premier rapprochement avec l’ancien milieu de terrain qui n’a pas exclu une emménagement. première ligue mais demandé d’attendre « un moment », selon le journal image à partir de Allemand.

Si arrivée Zidane à l’équipe d’Angleterre, des stratèges au passé mérengue Je dirigerai à nouveau le portugais Cristiano Ronaldo qui, selon la version journalistique, est le plus intéressé par l’arrivée des techniciens beaucoup.

Pendant ce temps, dans la capitale française Lionel Messi Il s’est fixé pour objectif de remporter la Ligue des champions, après que l’équipe argentine se soit qualifiée pour la Coupe du monde de l’année prochaine. « Je viens d’atterrir Paris avec une grande joie d’avoir atteint l’objectif de se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar. Sans doute la cerise sur le gâteau dans une année très particulière que nous vivons avec nos choix, dit le capitaine Albiceleste dans les messages postés sur les réseaux sociaux.

Présence vedette de Rosario en Sélection pour double date La qualification ne s’est pas bien déroulée en PSG car malaise physique qui l’avait éloigné de son récent engagement, dont un pour Ligue des champions, l’envie maximale du club parisien cette saison. les poux jouer quelques minutes dans la victoire contre Uruguay et tout le match s’est soldé par un match nul et vierge contre Brésil.

Avec un clin d’œil au club qui l’a hébergé après son départ traumatique de Barcelone milieu de l’année, Messi laisser un message clair :C’est le moment de changer d’orientation parce que j’ai encore beaucoup envie de continuer à me battre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ici au PSG et je veux continuer à me concentrer et à travailler pour les atteindre.« .

L’Argentin a cependant exclu une version sur une pause dans les représentants nationaux pour les matchs restants afin de terminer les Éliminatoires sud-américains. « En janvier, si Dieu le veut, nous nous reverrons », a-t-il conclu.

