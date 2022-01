En double, Bruno Soares/Bia Haddad avance en Australie

Le duo Bruno Soares et São Paulo Bia Haddad a remporté ses débuts et confirmé sa présence au deuxième tour de l’Open d’Australie, à Melbourne. Dans les premières heures de mercredi (19), les Anglais Soares et Jamie Murray ont largement dépassé les Australiens James Duckworth et Marc Polmans : 2 sets à 0 (parties 6/3 et 6/2). Dans la matinée, c’était au tour de Haddad et de la Kazakhe Anna Danilina de venir à bout de la paire Anna Bondar (Hongrie) et Oksana Kalashnikova (Géorgie), également avec 2 sets à 0 (6/4 doubles).

Le rythme reste élevé pour Bia Haddad : elle est de retour sur le court ce soir (19), à partir de 21h00 (heure du Brésil) pour affronter la Roumaine Simone Halep, en simple, pour le second tour. Ce sera un test pour São Paulo, classée 83e au classement mondial, face à l’ancienne numéro un mondiale, actuellement classée 15e au classement WTA.

À partir de 21h00 également, le début d’un duo entre Marcelo Melo et le Croate Ivan Dodig est prévu. Ils affronteront la paire Hugo Nys (Monaco) et Adrian Mannarino (France).

Au revoir Melbourne

Le duo brésilien Felipe Meligeni et Rafael Matos a fait ses adieux au Grand Chelem en s’inclinant pour ses débuts, hier soir (18), face au duo italien Simone Bolelli et Fabio Fognini, par 2 sets à 0 (6/4 doubles).