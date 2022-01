Les favoris du président français correspondent aux politiciens de la nouvelle ère

CTK

Mis à jour 20. 3. 2017 22:41

Le candidat le plus sérieux à la présidence française a tenté de transmettre aux politiques une nouvelle ère, qui mettra fin au système politique actuel, lundi soir dans un débat télévisé. Le débat a réuni au total cinq candidats à la présidentielle qui, selon les enquêtes d’opinion, ont le plus d’électeurs : outre les grands favoris Emmanuel Macron et Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon.