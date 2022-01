Dubaï est la destination la plus populaire au monde

« Dubaï est une destination qui allie culture moderne et histoire, aventure avec shopping et divertissement de première classe. Arrêtez-vous à l’opéra de Dubaï, admirez la pièce maîtresse du haut de la Burj Khalifa et passez l’après-midi le long de la rivière Dubaï sur les marchés de l’or, du textile et des épices », attirant TripAdvisor dans la ville populaire des Émirats arabes unis.

Dubaï est célèbre pour ses bâtiments futuristes, notamment le plus haut gratte-ciel du monde, un hôtel en forme de voilier, une île en forme de palmier et d’autres caractéristiques uniques. Les activités populaires sont également les excursions dans le désert ou le shopping dans l’immense Dubai Mall, où il est facile de se perdre et de marcher sur des kilomètres.

En deuxième position se trouve Londres, qui a longtemps dominé le classement des destinations les plus prisées. Cependant, l’année dernière, il a été évincé par l’île indonésienne de Bali. Il a terminé quatrième cette année. La troisième est la station balnéaire mexicaine de Cancun, la cinquième île grecque de Crète. Le top dix a été fermé par Roma, Cabo San Lucas au Mexique, Istanbul, Paris et Hurghada.

Prague parmi les meilleures d’Europe

Parmi les quinze buts restants, il n’y a pas de représentant surprenant. Ce sont quelques-unes des villes ou des lieux les plus visités au monde, comme Barcelone, Marrakech, Singapour, Édimbourg, Florence, Bangkok, Rio de Janeiro ou Las Vegas. Vous trouverez le classement complet ici.

Les destinations populaires peuvent être divisées en régions du monde individuelles. Parmi les villes européennes qui n’ont pas atteint les meilleurs classements mondiaux figurent Madrid, Lisbonne, Amsterdam, Athènes, Porto, Venise ou Prague, qui se classent 19 sur 25 destinations européennes. Derrière la capitale tchèque se trouvent Budapest, Cracovie et Dublin.

Les destinations africaines les plus populaires sont Nairobi, Maurice et Le Cap, et le classement de l’Asie est complété par Katmandou, Hanoï et Pékin. Le Pacifique Sud est dominé par Queenstown, en Nouvelle-Zélande, l’île de Bora Bora en Polynésie française, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, et des métropoles australiennes telles que la Gold Coast, Hobart et Sydney.

La note Travelers’ Choice est déterminée par un algorithme qui analyse les avis des utilisateurs. Ainsi, le gagnant est essentiellement décidé par les visiteurs du portail TripAdvisor. Les destinations sont la première catégorie à être annoncée, d’autres sont publiées tout au long de l’année et sont les meilleures plages, les parcs nationaux, les compagnies aériennes, mais aussi les hôtels et les entreprises.