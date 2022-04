Emmanuel Macron : Il a troqué le costume contre un t-shirt. S’est-il inspiré de Zelensk ?

La France a toujours été connue comme le désir des tendances de la mode. Mais il semble que leur président ait commencé à s’inspirer du dirigeant européen le plus populaire aujourd’hui – le président ukrainien Volodymyr Zelenský. Ces dernières semaines, Zelensky est devenu non seulement un leader admiré, mais peut-être aussi une nouvelle icône de la mode.

Le président, dont la majeure partie du monde ne connaissait même pas le nom récemment, est devenu une icône immédiatement reconnaissable lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Zelensky a jeté son manteau et a coordonné la défense de son pays de Kiev déchirée par la guerre en portant un simple t-shirt, une veste et une chemise kaki – pour que les gens le connaissent de la photo.

Les nouvelles photos de Macron rappellent beaucoup ce look. Le président français est rarement vu autrement qu’en costume bien ajusté, les cheveux peignés et rasé de près. Pourtant, sur les photos, il est assis à une table de l’Elysée en tee-shirt noir et jean, le visage couvert d’une barbe. Macron presque méconnaissable au premier coup d’œil, le t-shirt ample à capuche noir était très différent de sa veste étroite signature en bleu foncé.

Des photographies prises dans la Chambre dorée de l’Elysée à Paris, qui sert également de bureau à Macron, montrent qu’il était à pied d’œuvre dimanche appelant les dirigeants internationaux dans la même pose. ils rappellent beaucoup les films de Zelensk préparant des interviews avec les médias ou prononçant des discours vidéo convaincants depuis son bureau dans la capitale ukrainienne », déclarer les serveurs.

Les photos de Macron en tenue décontractée ont été bien accueillies sur les réseaux sociaux par ses followers, ravis des photos apparemment impromptues du président au travail. Cependant, d’autres ont accusé Macron de vivre de la popularité de Zelensk et ont condamné les photos comme une simple opération marketing.