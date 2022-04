Zelensky et Navalny soutiennent Macron avant les élections françaises

Kiev / Moscou / Paris – Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a soutenu Emmanuel Macron lors de la prochaine élection présidentielle française et a appelé la candidate nationaliste Marine Le Pen à admettre qu’il avait tort. DANS Entrevue avec BFM TV, il se heurte ainsi à la relation chaleureuse que Le Pen entretenait dans le passé avec le président russe Vladimir Poutine, qui a ordonné l’actuelle invasion de l’Ukraine par la Russie. Le président Macron, penché à midi, a également été soutenu par le chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny.

« Si le candidat comprend qu’il a tort, notre relation pourrait changer », a déclaré Zelenskyj lors d’un entretien à distance. « Je ne pense pas avoir le droit d’influencer ce qui se passe dans votre pays », a ajouté le président ukrainien, mais a également souligné ses bonnes relations avec Macron, qu' »il ne veut pas perdre ».

Zelensky a également rappelé que Le Pen avait été interdit d’entrer en Ukraine en 2017 pour avoir accepté l’annexion de la Crimée par la Russie. Cette même année, Le Pen a été adopté par Poutine et des banques liées à la Russie ont été prêtées à des politiciens russes pour faire campagne.

Navalnyj dans la série d’aujourd’hui contribution sur twitter, il a demandé à la France de voter pour Macron. Dans le même temps, il a appelé au débat ouvert et au pluralisme politique nécessaires à la démocratie.

« Je n’hésite pas à appeler la France à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril, mais je veux m’adresser à ceux qui n’ont pas exclu l’élection de Marine Le Pen », a écrit le militant, pointant la question de la corruption. Il a critiqué le prêt de neuf millions d’euros de la First Bank tchéco-russe à Le Pen, qui, selon lui, n’était pas seulement un « accord douteux », mais une corruption manifeste et « la vente d’influence politique à Poutine ». « Cette banque est une agence de blanchiment d’argent notoire fondée à l’instigation de Poutine. Voulez-vous que les politiciens français obtiennent des prêts de la (mafia) Cosa Nostra ? » a écrit Navalny, qui s’est bâti une réputation en enquêtant sur les causes de la corruption au sein de l’élite russe.

Le second tour de l’élection décisive aura lieu dimanche en France. Les sondages soutiennent Macron, son avance sur Le Pen s’est légèrement creusée ces derniers jours.