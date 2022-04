Aperçu de l’Helvetia Anaitasuna : première mi-temps, O Gataal

Après presque deux semaines sans jouer, en raison de l’engagement de l’équipe espagnole sur le sol français, L’Helvetia Anaitasuna revient en Asobal League avec un duel qui le mènera en Galice, plus précisément au Palais municipal d’O Gatañal (20h45), la piste complexe dans laquelle ils existent et où Navarra tentera de démarrer deux points qui les mèneront sur un chemin positif . Ce n’est pas une tâche facile face à des rivaux directs pour une position glorieuse à la table comme Frigoríficos Morrazo, qui après s’être imposé comme une équipe de révélation tout au long de la saison, traverse des moments plus difficiles et dispute sept matchs sans victoire, ce qui le rend encore plus dangereux. .

Ou l’équipe de Navarre à travers la situation la plus claire. Après des défaites contre Puente Genil et Benidorm, l’équipe dirigée par Quique Domínguez doit marquer des points pour éviter de tomber des places européennes ambitieuses et pour cela doit essayer de gratter quelque chose de positif de son voyage en Galice aujourd’hui, surtout quand cette semaine ils ont faire face à un double engagement avec une visite samedi à la maison de l’obstiné Bara.

La pause de près de deux semaines a été un répit pour l’Helvetia, qui a retrouvé une de ses références offensives, Ander Izquierdo, après son aventure avec hispanique par la France. Neuvième, avec 21 points au classement, un seul le sépare du rival du jour (qui en compte 22), dans une compétition où il n’y a pas de répit et une bataille pour la première place – avec une place continentale convoitée – et pour la dernière place – à éviter. descente – c’est l’enfer.

Une victoire aurait permis à Anaitasuna de rester en dehors de la lutte pour l’Europe et d’éloigner à son tour les fantômes de la place de relégation. Les victoires, dans la dernière partie de la compétition, coûtent plus cher, surtout quand on a devant soi une équipe de Cangas qui a désespérément besoin de marquer. Dans cette seconde mi-temps, les hommes de Nacho Moyano n’ont ajouté que quatre points sur les 16 en jeu – leur dernière victoire remonte à début février face à Nava -, ils ont enchaîné sept matchs sans victoire, mais ils ont un effectif de qualité qui combine celui de Javi Díaz expérience de gardien de but avec de jeunes joueurs hispanique Dani Fernandez ou David Iglesias.

Anaitasuna a dû dégainer ses armes, son jeu électrique, pour tenter de s’imposer aujourd’hui en Galice.

quique dominguez

« Cangas, avec le public, ça va être difficile »

Entraîneur. L’entraîneur de l’Helvetia Anaitasuna, Quique Domínguez, a déclaré cette semaine que Frigoríficos Morrazo Cangas « passait une excellente saison » et estime qu’ils doivent être très exigeants pour obtenir deux points d’avance sur O Gatañal. « Ils ont eu des jours d’entraînement de haute intensité, avec beaucoup de force, de rythme et un bon état d’esprit de la part de tout le monde », a déclaré l’entraîneur après près de deux semaines d’absence. De Cangas, Domínguez a averti qu’il s’agit d’une équipe qui réalise « une excellente saison, qui joue bien et qui, sur son terrain, avec le soutien de ses supporters, sera un adversaire coriace ».