Emmanuel Macron a perdu la tête. Deux rivaux à sa poursuite

Selon le dernier sondage préélectoral, BFM TV, le président français Emmanuel Macron commence à perdre la préférence et perd trois points de pourcentage à 22 à 23 %. Marine Le Pen, candidate d’extrême droite de l’Association nationale (RN), et Valérie Pécresse, candidate d’extrême droite, qui recueille les mêmes 17 % de voix, briguent la deuxième place d’une course serrée pour le poste de chef de l’État. . Le premier tour des élections présidentielles aura lieu en France le 10 avril. Selon les médias, l’une des raisons de la baisse de préférence de Macron pourrait être sa récente déclaration selon laquelle il a l’intention de nuire à la vie des personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le coronavirus pour les forcer à changer d’avis. Macron a immédiatement déclaré qu’il voulait qu’ils « nas*at ».

Macron est devenu le grand favori de toutes les enquêtes précédentes. Selon le dernier, il passera sans problème au second tour des élections, mais il y obtiendra 50% des voix, tout comme Pécresse. Si Le Pen passe le second tour, Selon le sondage, Macron gagnera de 54%. En 2017, alors que ces deux politiciens se disputaient le poste de chef de l’État, Macron l’avait emporté avec 66,1 % des voix.

Le candidat de droite et ancien commentateur politique ric Zemmour, qui a beaucoup attiré l’attention du public et des médias ces dernières semaines avec ses déclarations et prises de position controversées, a échoué à l’enquête de BFM TV et 13% des répondants voteraient pour.

Deuxième tour des élections présidentielles françaises prévu les dimanches 10 et 24 avril. Si personne n’obtient plus de 50% des voix au premier tour, les deux candidats avec les bénéfices les plus élevés passeront au second tour.