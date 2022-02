Saman Abbas, les dernières nouvelles sur la disparition La dernière nouvelle est le cas de Saman Abbas, une fille pakistanaise qui a disparu de Novellara le 30 avril. Lors d’une audience tenue ce matin à Paris sur l’extradition vers l’Italie du Danois Hasnain, oncle de 18 ans arrêté le mois dernier dans la capitale française, l’homme aurait parlé à un juge expliquant que « le corps de Saman n’a pas été retrouvé car il n’y avait pas meurtre ». nouveau pour le 24 novembre. Saman Abbas et son oncle danois Activez les notifications pour recevoir des mises à jour Saman Abbas, les dernières nouvelles sur la disparition « Le corps n’a pas été retrouvé car il n’y a pas eu de meurtre »les mots sont prononcés par Hasnain Danemarkoncle de Saman Abbas, une Pakistanaise de 18 ans qui a disparu de Novellara le 30 avril. L’homme, arrêté à Paris, soupçonné d’être l’auteur de meurtre présumé de son neveuétait présent ce matin dans la salle d’audience de la capitale française pour son audience d’extradition de la France vers l’Italie. Tel que rapporté par « Qui a vu ?l’homme écoutait le plaidoyer de la défense dans le box, toujours incliné, la tête baissée, avant d’être interrogé par le juge qu’il expliquait ensuite pas de meurtre. « Je suis allé deux fois au poste de police mais ils ne m’ont pas écouté », a poursuivi Danois, qui s’est tourné vers le juge et a expliqué par l’intermédiaire d’un interprète qu’il s’était rendu à la police après la disparition de son neveu. Cependant, selon ce qui a été appris, sa déclaration a été jugée par la justice française comme étant incompatible avec l’objet du procès. Pour cette raison, un nouvel ajournement a été décidé, cette fois jusqu’au 24 novembre à 14 heures où un juge doit statuer sur l’extradition de l’homme vers l’Italie où il fait l’objet d’une enquête pour meurtre avec préméditation aggravée, en concurrence avec d’autres membres de la famille Saman. . Parmi eux se trouvaient également les parents d’un jeune de 18 ans dont le corps n’a jamais été retrouvé et que les enquêteurs recherchaient dans la campagne de Novellara, où ils ont émis l’hypothèse que Hasnain aurait pu être enterré. depuis le 22 septembre dernier il était à la prison de Fresnesau sud de Paris, en attente d’extradition vers l’Italie. Saman Abbas, les restes retrouvés près de Novellara n’appartiennent pas au jeune de 18 ans : ils proviennent d’animaux Les quatre autres suspects du meurtre de Saman sont les deux cousins ​​et parents de la jeune fille (le père Shabbar et la mère Nazia Shaheen), peut-être en fuite au Pakistan où ils se sont réfugiés le 1er mai. Selon le parquet de Reggio Emilia, tous auraient participé directement et indirectement au meurtre de l’adolescent de 18 ans qui a eu lieu dans la nuit du 30 avril et a été organisé par son oncle après que la jeune fille a refusé d’être jumelée. Au Pakistan.

