Départ raté des Jeux olympiques : cinquième relais mixte de biathlon – actualités sportives sur le hockey sur glace, les sports d’hiver et plus encore

Les biathlètes allemands ont abandonné le classement des médailles au départ du relais mixte. Dans des conditions extrêmes, les premières courses olympiques turbulentes se sont développées, qui se sont décidées principalement sur le champ de tir. Les choses se sont mal passées pour le débutant allemand.

La première olympique ratée a rendu Vanessa Voigt difficile à créer. « Je dois d’abord laisser la course couler », a déclaré la biathlète de Thuringe après avoir arraché la première médaille possible de l’Allemagne au relais mixte au début de l’ouverture des Jeux olympiques en Chine.

Le nerveux de 24 ans a écopé de deux pénalités samedi à Zhangjiakou, après quoi il n’aurait pas pu faire mieux que la cinquième place. « Je n’envisageais certainement pas mes débuts comme ça », a déclaré un Voigt désabusé : « Je n’ai découvert que maintenant que la nervosité jouait un grand rôle pour moi ici. »

Voigt lutte avec des conditions extrêmes

Le quatuor de l’Association allemande de ski avec les skieurs novices Voigt, Denise Herrmann, Benedikt Doll et Philipp Nawrath n’a jamais frôlé le podium avec un total de 18 rondes de réserve et deux pénalités. Pas de médailles olympiques non plus pour le relais mixte allemand à la troisième tentative. Dans une course mouvementée dans des conditions extrêmes, la Norvège s’est assuré une victoire olympique malgré trois pénalités de Tiril Eckhoff devant la France et l’équipe de Russie. La superstar norvégienne Johannes Thingnes Bö a remporté un sprint final captivant, la Suède terminant quatrième.

« C’est un peu décevant, mais ça ne veut pas dire qu’on va décrocher une médaille. On peut vivre avec une cinquième place, même si ça ne veut rien dire. » Aux JO, seules les médailles comptent, a souligné Black Forester : « Ici, la cinquième place est gratuite, il faut le dire comme ça. »

Difficulté à rester debout aussi

Par moins douze degrés dans l’après-midi, le coureur partant Voigt a immédiatement trouvé la tâche difficile, ayant même dû entrer dans une boucle de pénalité après avoir été vulnérable malgré trois tours de rechange et retombé au 17. Voigt a également eu du mal à se tenir debout et a dû effectuer un autre tour supplémentaire. . . « Cela m’a beaucoup dérangé. J’étais en fait un peu plus fort debout. Bien sûr, c’était très décevant parce que c’était aussi le tour », a déclaré Voigt après sa première apparition olympique.

Il n’a remis Herrmann qu’à la 15e place, alors qu’il était déjà à 2:18 minutes du leader norvégien. Étant donné que les manches féminines sont plus courtes et qu’il n’y a pas grand-chose à chasser sur la piste, le tir devient encore plus important. Herrmann a pu éviter les pénalités et réduire l’écart, tandis que certains des favoris ont également eu du mal en tête. « Je suis allé très fort et je l’ai regardé de derrière. Dans les derniers tours, j’ai aussi senti la hauteur », a déclaré Herrmann.

Nawrath a quand même fait cinq places

Les Saxons ont propulsé l’Allemagne à la dixième place avant le passage à Doll, l’avance de la France quatre ans après l’or à Pyeongchang à la tombée de la nuit. Alors que la meilleure équipe tirait bien devant, mais que Doll, qui a remporté la récente Coupe du monde, avait besoin de deux réserves en position couchée, la course était finalement terminée pour l’équipe DSV. Philipp Nawrath, un coureur de finale éprouvé, a débuté sa première apparition olympique à partir de la dixième place et occupe toujours cinq places.

« Nous savions que cela pourrait être un tour de montagnes russes au stand de tir aujourd’hui. C’est comme ça que ça s’est passé », a déclaré Nawrath, mécontent et montrant un petit geste de célébration à la fin : « Ça vaut quelque chose, la cinquième place aux Jeux olympiques. Dans le à la fin, nous avons tiré le meilleur parti de lui. »