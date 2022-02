Cardinal Tisserant – une personnalité importante digne d’une connaissance plus approfondie

Le Comité pontifical pour les sciences de l’histoire a convoqué une réunion dédiée au cardinal Eugène Tisserant – un orientaliste, un berger et « un homme juste parmi les nations ». Le cardinal Tisserant (1884-1972), dont la mort s’est écoulée un demi-siècle après sa mort, était un homme polyvalent d’une intense activité intellectuelle, pastorale et diplomatique, dont l’engagement à aider les Juifs avant les persécutions nazies-fascistes a été salué par Yad Vashem.

Tiziana Campisi – Vatican News

« Il n’y a pas d’échappatoire au temps. Ne perdez pas de temps. » Cette devise a été suivie par Eugène Tisserant, comme l’a rappelé le pape Paul VI dans un discours à l’occasion du 80e anniversaire du cardinal. Le pape Montini, dont le card. En 1964, Tisserant a accompagné un voyage apostolique en Terre Sainte et l’Inde, considérez-le comme un érudit travailleur qui, selon les circonstances, se transforme en écrivain, enseignant, soldat, femme de ménage ou voyageur, mais a toujours été un prêtre exemplaire et un évêque ardent dont la vie est pleine, passionnée mais organisée et mène à des résultats tangibles.

Intérêt pour les langues anciennes, études et travail à la curie romaine

Eugène Tisserant est né le 24 mars 1884 à Nancy, France. Déjà pendant ses études au séminaire, il montra un intérêt particulier pour les langues anciennes et il étudia lui-même l’hébreu, puis il étudia le syriaque classique et la patrouille orientale. Il fréquente également l’école biblique et archéologique française de Jérusalem, mais en 1905, il doit faire son service militaire. Néanmoins, il poursuivit ses études et se perfectionna non seulement en hébreu et en syriaque, mais aussi en arabe, en éthiopien et en assyrien. A Rome, il a reçu un département pour enseigner cette dernière langue. Il fut ordonné prêtre le 4 août 1907. Il enseigna également l’hébreu et le chaldéen dans la capitale italienne. En seulement 24 ans, il est devenu conservateur des manuscrits orientaux à la Bibliothèque du Vatican. Il voyage beaucoup au Moyen-Orient, où il a eu l’occasion de se familiariser avec la diversité et les complexités religieuses, culturelles, sociales et politiques de cette région géographique. Pie XI. il le nomma cardinal le 15 juin 1936, secrétaire de la Sacrée Congrégation pour l’Église orientale et, à ce titre, il plaida principalement pour le bien-être et le développement de la communauté catholique orientale. En 1946, il devint évêque des diocèses de Porto et de Santa Rufina et onze ans plus tard Pie XII lui donna. il confia le poste d’archiviste et de bibliothécaire de l’église de la Sainte Rome, qu’il occupa pendant environ un quart de siècle. Il a assisté au conclave en 1939, 1958 et 1963 – les deux derniers en tant que doyen du Cardinal College – et II. le Concile du Vatican et au cours de sa vie, il a servi six papes, de Pie X à Paul VI. Il est décédé le 21 février 1972 à l’âge de 87 ans.

Shepherd est ouvert à la Providence

Son large bagage culturel, ses connaissances, sa diplomatie, mais aussi ses talents personnels ont contribué à sa longue carrière ecclésiastique. Il est impatient, trop critique, parfois irritable et très exigeant. Cependant, son trait le plus intime vient de sa correspondance. En tant que membre de la Société des Prêtres de St. Tisserant a montré toute son humilité et sa détermination à servir Dieu et l’Église, essayant d’empêcher que ses prières quotidiennes ne deviennent une froide formalité. Dans ses écrits ultérieurs, nous trouvons une humble ouverture à Dieu. Il a restauré la bibliothèque du Vatican, soutenu la recherche biblique gratuite. Les études ont toujours occupé une place importante dans sa vie, à tel point qu’il passe souvent une partie de ses vacances à visiter les bibliothèques les plus prestigieuses d’Europe. Tisserant se souciait profondément des catholiques de rite oriental et, en tant qu’évêque de Porto et de Santa Rufina, il transforma le diocèse en un modèle de vitalité religieuse grâce à de fréquentes visites pastorales, à l’éducation et à la discipline cléricales et au soutien d’associations laïques.

Cardinal Tisserant comme « Le Juste parmi les Nations »

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le cardinal français a cherché à aider les Juifs menacés de persécution raciale et, le 27 juillet 2020, il a été reconnu à titre posthume comme le Mémorial de l’Holocauste Yad Vashem à Jérusalem en tant que « Juste parmi les Nations ». « Le cardinal Tisserant a aidé plusieurs personnes en les cachant, en les employant à la Bibliothèque du Vatican ou en leur faisant obtenir des visas », explique son biographe, l’historien Etienne Fouilloux. Tisserant a réussi à sauver plusieurs Juifs également grâce à la coopération de Mons. André Bouquin, recteur du monastère romain de la communauté française avec l’église (san Luigi dei Francesi, Saint Louis de France) et administrateur du monastère près de l’église, qui est également reconnu comme « Le Juste parmi les Nations ». Pour justifier cette affirmation, le Mémorial de Yad Vashem commémore plusieurs personnes qui ont utilisé l’aval du cardinal. Parmi eux se trouvaient Guido Mendes, directeur de l’hôpital juif de Rome, le rabbin Nathan Cassuto, les professeurs Giorgio Levi Della Vida et Aaron Friedman. Le cardinal Tisserant a également caché deux familles juives dans sa maison.

